潘嘉丽结婚2年爆“被骂到气哭” 制作人夫说如做这事可能离婚

（台北讯）潘嘉丽近年跨界参与戏剧演出，但她最爱的还是唱歌跟创作，她回首自己一路离乡背井工作，想把在生活中、工作中、感情中所遇到的妥协、委屈、无人诉说的心情，用音乐诉说出来。她觉得自己的中文能力还有待加强，无法完整地写出自己的心情，所以特别请制作人老公游政豪亲自操刀创作新歌《不演了》。

她对台媒说：“我跟先生讲完我想表达的心情后，他很快地把曲写好，他把曲发给很厉害的作词人珺帆，我第一次拿到词，鸡皮疙瘩都出来了。珺帆好像给我一面镜子，他把那个有血有肉的潘嘉丽写出来了，把我想说的委屈、那些妥协不甘心都写出来了，我真的很幸运可以遇到那么多这么棒的音乐人，来完整我想说的话。”

这首歌整整花了10天才录完，虽然制作人是自家老公，但完全没有放水，还比录制其他歌手更严格。

潘嘉丽说：“我先生工作上本来就是很严谨的人，我知道他是希望我能更好，但他有次真的说得很难听，我在录音室那头都气哭，可是我没给他看到，因为我也是专业的歌手，我不能输给他。”

二人每天录完音回家就会坐在沙发二头冷静。有一天制作人先生突然说：“水某（闽南语美妻的意思），我觉得你的专辑要找别人录，不然我怕做完你的专辑，我们可能会离婚！”让潘嘉丽哭笑不得。

因疫情她还无法跟先生回新加坡看家人，她盼望管制快快解除，就可以跟久违的家人聚首，也给长辈一个正式的婚礼。

被问到做人计划，潘嘉丽笑说：“做专辑跟生宝宝不冲突嘛，可以一起努力，家人们也很关心这件事情，我跟先生就是顺其自然，我们就是先努力咯。”