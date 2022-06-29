赌王原配二太讣告有别 港媒看出3个细节不同

（澳门讯）已故澳门赌王何鸿燊二房太太蓝琼缨11日离世，二房家族的子女们日前发讣告称母亲的葬礼将以私人形式举行，不举行公祭，也不会像父亲一样浓重举办，更没有透露其他细节；关于葬礼的帛金，请各界人士转捐给慈善机构。

不过随着蓝琼缨讣告的发出，港媒发现了蓝琼缨葬礼与何鸿燊原配黎婉华的大有不同。港媒对比黎婉华和蓝琼缨讣告的细节，发现有3个不同的地方。

黎婉华的讣告。（互联网）

首先是在子孙后辈们的排序与家族辈分的对比上面，黎婉华的讣文是由赌王何鸿燊亲写，他排在最前面。跟在后面的则是当时已经离世的儿子何猷光，再往后就是何猷光的两个女儿何家文、何家华，还有外籍亲人。

据报道，黎婉华长女何超英精神不佳，仅剩女儿何超贤和何超雄，整体家族人丁不旺，无法与蓝琼缨的5个子女相比。再加上赌王力捧何超琼，整个赌王的商业帝国交由二房子女打理，区别自然是很明显了。

然而，从辈分上来讲，黎婉华获得了原配应该享有的一切尊重，并且由赌王亲自送别，最后安葬在风景宜人的澳门圣味基坟场。

蓝琼缨的讣告。（互联网）

第2个不同的地方，是在讣文的年龄上面，很明显黎婉华当时离世的时候是标有“八十有余”的字样。但蓝琼缨的实际年龄只有79岁，可她在讣文上面的年龄公开是85岁。据港媒透露，这点可能是因为二太太的子女们因为风水师的交代才有所改动。

第3个不同的地方就是蓝琼缨的讣告是由信德集团代劳发声，5个子女保持低调，这一点与赌王亲自发原配黎婉华的讣告不同。

黎婉华的坟墓。（互联网）

黎婉华的墓地落葬在澳门圣味基坟场与蓝琼缨当年掌权有关系。赌王何鸿燊离世之后安葬在何氏家族的昭远坟场，并且选择的墓位非常好。如今蓝琼缨离世，估计子女们给母亲安排的墓地也是昭远坟场。

外传原配与二房太太向来关系不亲密，蓝琼缨的5个子女不可能将母亲送到澳门的圣味基坟场，和黎婉华一起安葬。