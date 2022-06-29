演新版“秋菊” 赵丽颖难超越巩俐？

（综合讯）中国一线花旦赵丽颖最近有新剧，竟然未播已被网民批判，只因其角色蓝本是提携巩俐扬威国际的“秋菊”，单看预告片，赵丽颖已被狠批演技浮夸及表情生硬，被看衰难以超越巩俐！

中国女星赵丽颖主演的新剧《幸福到万家》星期二（6月28日）在中国开播，通过官方的串流平台显示，预约收看人数超过303万，刷新该平台纪录，预告片播出两天已有超过200万流量，当中对白如“妈妈一定使劲活，好好活！”“咱不惹事，可也不怕事，不能总是平白无故地受人欺负”。获网民狂赞有正能量，并成为热搜，阅读及讨论次数在一小时内破100万。

不过，有网民将赵丽颖与巩俐比较，全因1992年上映、由张艺谋执导及巩俐主演的电影《秋菊打官司》，该片改编自中国作家陈源斌的小说《万家诉讼》，当年《秋》片把巩俐推向国际，她更凭此成为首位华人夺威尼斯电影节影后，这一次《幸》剧是改编作者另一部小说、将“秋菊”一角写得更立体丰富的《秋菊传奇》。

当年巩俐凭《秋菊打官司》蜚声国际。（图 / 互联网）

网民评语两极化

赵丽颖在《幸》剧饰演在农村生活的农妇“何幸福”，经历巨变后搬到城市并修读法律圆梦，追求公义等心路历程需诠释到位。预告片公开后网民反应两极化，有人直指她演技浮夸、表情生硬，完全没有巩俐的风采及功力，认为新作与《秋》片“没得比”。

但也有网民力挺赵丽颖演技精湛，令人感动落泪，又指巩俐与赵丽颖的作品取材自不同原著，不该相提并论。

农村出身的赵丽颖透露接拍此剧是因为角色与自己背景相似，难得遇到好角色：“都是选择从农村走出去，她的选择是去学会更多知识回来帮助村民，而我选择在演员路上努力，不管我们有什么出身，都不代表我们要认命。”

《幸福到万家》29日开播

《幸福到万家》由赵丽颖、刘威、唐曾领衔主演，曹征、张可盈、张喜前、迟蓬、林思意、刘衍辰、钱洁、马昕墨、宋元甫、辛鹏主演，罗晋、冯雷特别出演，将于星期三（29日）在北京卫视、东方卫视黄金档首播。

据悉，在首播的《幸福》剧情中，赵丽颖所饰演的何幸福将以万家庄新媳妇的身份登场，却在大喜之日因闹婚事件与万家庄村支书的儿子万传家产生冲突……