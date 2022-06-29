尹汝贞参加奥斯卡全纪录 意外收“Will Smith打人”后台秘闻

（综合讯）韩国资深女星尹汝贞（Youn Yuh-jung）去年凭电影《米纳里》（Minari）夺得第93届奥斯卡金像奖最佳女配角，今年又获大会邀请，担任最佳男配角颁奖嘉宾，导演罗暎锡（Na Young-seok）特别拍摄节目《意外的旅程》，记录他在洛杉矶参加第94届奥斯卡金像奖的幕后过程。演员李瑞镇（Lee Seo Jin）以“经纪人”身份同行，整个旅程真实、温馨、有趣，亦揭秘了奥斯卡不为人知的一面。

节目共5集，前3集是尹汝贞在洛杉矶的一些生活记录与媒体工作，第4集正式进入主题，拍摄了由彩排到颁奖礼正日的全过程。在去彩排的路上，须经过两道关口，经工作人员核实后才能通行，且大会派发了彩排专用的停车票，防止有插科打诨的情况发生。尹汝贞下车后，须出示护照，进行资料核实，经过冠病测试后，才会获得一张颁奖嘉宾专用的证件。

第94届奥斯卡金像奖于杜比剧院（Dolby Theatre）举行，颁奖礼当日，沿途都是前往会场的密密麻麻黑色车辆。所有车辆经过三次确认后就直接驶向红地毡。

尹汝贞通过综艺节目纪录自己参加奥斯卡颁奖礼的过程。（互联网）

今年奥斯卡颁奖典礼闹出大事，主持人Chris Rock对Will Smith妻子Jada Pinkett Smith剃光头出言不逊，被Smith掌掴。作为现场见证人的尹汝贞和李瑞镇，在颁奖礼结束后，也在车上谈论起这件事，还原了发生冲突后的完整过程。

李瑞镇透露：“Will Smith说：‘你别说我妻子的名字。’这句话说了两次。我们那一张桌子Josh Brolin、Wesley Snipes都在，两个人都吓到了，问这是什么？是真的吗？Brolin更站起身来，不知所措。”李瑞镇说，一开始坐在他身边的Snipes还指着台上问自己：“这是真的吗？”画面相当搞笑。

他说，Brolin、Snipes都在第一时间去找Smith调解：“在候选人介绍视频播放时，Rock下来了，站在Smith面前，两人聊了一阵，氛围不太好。后来Denzel Washington走过来继续调解，说现在打住吧。”

《意外的旅程》虽然是一个综艺节目，但它的拍摄形式更像是纪实。节目中展现了尹汝贞对生活的热爱、对朋友的关怀，以及对工作的专注敬业，令观众大感钦佩。