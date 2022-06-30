尤雅难忘首次来新演出 穿礼服蹲摊位大口吃美食

台湾资深歌手尤雅将于7月30日（星期六）来新举行“往事只能回味”演唱会，与歌迷一起回味她的经典歌曲。

目前在美国波士顿的她，接受本地媒体电话访问时谈及疫情下的生活，分享说：“疫情让我改变很多。我一向马不停蹄地工作，突然一切停顿，我不知所措，也很紧张，是不是世界末日？后来发现反而有更多时间看周遭的人事物，用不同的角度和心态去看世界，也更了解自己。以前的我像脱轨的火车，一直往前，要到达一个标杆，但疫情抑制了我，让我觉得生活好像不应该这样。疫情把我们洗涤了一次，旧事已过，现在一切是新的；世界要更新，人也要更新。”

尤雅觉得自己这两年更开心，并希望借着来临的演唱会，与新加坡歌迷分享她正面和积极的信念。

提到成名曲《往事只能回味》，尤雅说：“回味是好的，但只要记得好的，那是一种动力，不好的就忘记。”

回味自己的往事，尤雅难忘1971年第一次来新加坡演出，更难忘本地美食，包括菜头粿、肉骨茶、海南鸡饭、咖喱饭、辣椒螃蟹、叻沙等。她笑说：“有一次演出结束，还穿着长礼服，把长发扎起，就去吃，蹲在摊位一旁大口大口地吃，还被记者拍了我张大口的照片。”

这两年成了“娱乐达人”

尤雅2019年给自己一个企划，要在2021年到新马办出道50周年演唱会，无奈被疫情耽搁。她说：“虽然迟了一年，但一定要来。”

尤雅在美国波士顿和旧金山，还有台湾，都有房子，她这两年主要在美国生活，期间有回台湾看家人。她说这两年成了“娱乐达人”，自己娱乐自己，平时喜欢听唱片和看电影。

问及感情生活，尤雅大方地说：“很好啊！我有男朋友，是台湾人。”记者提起她曾在访问中说，希望70岁还能发喜帖，明年就要迎来70岁，是否有喜讯要分享？她说：“有好消息一定会让大家知道。”

这次演唱会嘉宾是本地慈善歌王张仰兴和本地歌手周筱宛。《联合早报》和电台96.3好FM是演唱会指定宣传媒体。

尤雅“往事只能回味”演唱会

日期：7月30日（星期六）

时间：晚上8时

地点：金沙会议展览中心，展览厅F

票价：$178、$158、$138、$118、$98、$78

购票网站：marinabaysands.com/sistic.com.sg