妻小上自己主持的节目 林明伦直言挑战大

过去避免分心从不让家人探班，如今太太陈毓芸与儿女担任他的节目嘉宾，林明伦直言挑战很大。

林明伦主持的娱乐资讯节目《陪你看星星》昨晚（29日）在8频道首播。共八集的节目中，林明伦和孩子带领艺人父母与他们的孩子到本地外岛展开两天一夜的野外生活体验。首集嘉宾是刘玲玲与儿子祥祥，之后几集迎来苏梽诚、陈秀环、林翠芳、黄嫊方、章证翔、巫奇，分别带孩子上节目。林明伦的三子一女年龄介于8岁至17岁，他每集会带一个孩子出游。

在29日首播的节目中，刘玲玲（左二）与儿子祥祥（左一）担任嘉宾，右一为林明伦的8岁儿子。

林明伦的太太陈毓芸与四个儿女是第四集的嘉宾。林明伦告诉《联合早报》，他过去不让家人探班，“因为只要他们在身边，我的思绪和工作状态会受影响。”

失去当主持人的平衡

家人上《陪你看星星》当嘉宾，工作与私生活界线模糊，“我既是主持人，也是爸爸和丈夫，很有挑战。拍摄时，爸爸的威严会显现，但我又是主持人，不能表露太多严父的样子。”若在拍摄期间看到孩子散漫的模样，他会忍不住插手，“老婆在身边，可以安抚我一下，但同时，我也得照顾老婆。面对工作，我是急性子，所以对老婆和孩子的要求会比较高，可是，又觉得自己失去当主持人的平衡。”

这集节目中，他必须挑战砍柴任务，不想在孩子面前丢脸和放弃的他，拼命拿着斧头往粗大的木头劈下去，“我用尽所有办法和力气完成任务。我的用意是，希望让孩子了解爸爸的工作环境，很多时候他们都不知道，有这样的机会不错。”

最“耗时”的节目

谈到其他嘉宾，林明伦跟苏梽诚、黄嫊方和章证翔有私交，其他艺人则透过节目更加了解，当中印象最深刻的嘉宾是刘玲玲，“我们聊她的亲子关系。她跟孩子的年龄相差很远，她说，带孩子出门的时候，感觉像是孩子的奶奶而不是妈妈。当然，玲玲姐很积极地去面对一切，她的教育方式也很独特。”

《陪你看星星》去年春节期间开始策划，却因种种防疫措施与限制，短短八集节目用了一年半完成拍摄，成为林明伦入行以来最“耗时”的节目。他说：“真的没想到会遇到那么多的困难。人力物力方面耗尽了很多资源，希望观众会多多支持这个不一样的亲子类户外节目。”

《陪你看星星》每逢星期三晚上8时，于8频道播出。

两年多来首度出国拍摄 林明伦：有点生疏

林明伦目前在葡萄牙拍摄新节目《镇乡之宝》。（取自艺人社媒）

林明伦6月中飞到西班牙拍摄堂堂映画的节目《镇乡之宝》，西班牙的部分已完成拍摄，受访时人在葡萄牙。这是他自冠病疫情暴发后首次出国。

林明伦说：“太久没有出国了，有点生疏，也有点战战兢兢。当然能够出国也很开心，出国做节目更开心。看见欧洲人对冠病的态度，似乎已经将它完全抛诸脑后。”他透露，一家六口曾感染冠病，虽说有抗体，但以防二度感染，会在国外多加小心，对抗防不胜防的病毒。