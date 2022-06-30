南柱赫才喊告 又一“受害者”称遭霸凌

（综合讯）韩国人气男星南柱赫近日卷入校园霸凌事件，被指在学生时期是加害人之一。他所属的经纪公司Soop娱乐随后驳斥传闻，怒告韩媒；没想到前天（28日），另一家韩媒《体育京乡》找到“新受害者”，还放上高中照片佐证，直指南柱赫欺负同学。对此，经纪公司回应媒体，表示已和南柱赫确认过，相关爆料不是事实，而此事已让南柱赫和家人感到莫大痛苦。

该报道引述爆料者说，南柱赫会抢他的手机玩，下载一堆要付费的游戏，当被老师发现时，南柱赫会将手机交出去，另外还使唤他买面包，甚至限时回来，对他动粗，以暴力言语相向，使得他被排挤。

爆料记者不撤报道但改说词

此外，经纪公司以毁坏名誉罪起诉最早爆料媒体，记者坚持不撤报道，但坦承爆料人的说词确实有所变动。起初的报道，爆料人A是以“受害者”身份爆料，后来“受害者”修改为A的朋友，过去六年遭受霸凌的时间也变成两年，部分霸凌行为也改为其他同年级的学生所做，并非南柱赫本人。记者解释，“被霸凌六年是爆料人自己的说法”，且并没有把南柱赫所做的事和其他同学的行为分开说，最后才补充只有“要求去福利社帮买面包、插队、骂脏话”是南柱赫所为。

然而，有网民翻出疑似南柱赫中学同学的文章，内容描述与霸凌一说大相径庭。同学称南柱赫“是个单纯又善良的朋友”，几乎都在练球，很少进教室上课，因此在班上几乎没有认识的同学。