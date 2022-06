新魔女有看头 演技待进步

《另一个她》是李钟硕退伍后的第一部电影作品。(嘉华提供)

魔女二部曲:另一个她

The Witch: Part 2. The Other One(NC16)

娱乐性★★★/艺术性★★☆

剧情:秘密的研究所遭毁灭,拥有神秘力量的少女(申始雅饰)独自幸存。离开研究所,对外面的世界感到陌生的她,偶然遇见庆熙(朴恩斌饰)与大吉(成愉频饰)这对姐弟。庆熙收留了少女,三人同在屋檐下结为朋友。少女逐渐适应常人的生活的当儿,各怀鬼胎的势力正追查她的行踪。

影评:以黑帮题材电影《新世界》《暗夜天堂》等作品展现独特风格的韩国导演朴勋政,率领2018年《魔女首部曲:诞生》幕后班底打造《魔女二部曲:另一个她》。上一部由“夏天CP”金多美与崔宇植主演的《诞生》开拓了“魔女世界观”新格局,续作因此备受期待。

《另一个她》的开场利落,很快地把观众带入悬疑与恐怖的氛围。主角申始雅全身血淋淋踏在雪地上的视觉画面好看。这部片是申始雅的大银幕处女作,她是导演从1400多名试镜者中,千里挑一的人选。为了诠释威力无穷的“新魔女”角色,申始雅参考了美国漫威系列电影与其他超能力题材作品。她的表现撑得了场,不过内心戏的掌握仍有进步空间。

人物塑造方面,“新魔女”比上一部的“魔女”平淡。印象比较深刻的是在超市的戏,贪吃的新魔女四处试吃,难得展现可爱活泼的一面,让这个人物更立体、讨喜。

先了解前作故事好消化

朴恩斌在戏里收留拥有神秘力量的少女,故事由此展开。(嘉华提供)

电影中段节奏缓慢,我觉得是因为人物众多,多条故事线交织所致。戏中,追查“新魔女”申始雅行踪的至少有三组人马,朴恩斌有自己的冤家,而各路人马中,一些人物之间有私交或恩怨,有的又选择联手。情节试图梳理错综复杂的人物关系,却着墨过多,影响了叙事的紧凑与利落。此外,若没看前作,这一部不太容易消化,建议看片前先了解前作的故事。

亮点之一是饰演秘密研究所负责人的李钟硕。《另一个她》是他去年初退伍后的第一部电影作品。他的演技不但没生锈,还更有韵味,抢镜成功。金多美的粉丝也有福,她会在片中亮相,戏份不多,但她的出现意味着“魔女电影宇宙”的延续。导演曾说,上映的故事还不到《魔女》完整故事的十分之一,看来还有几部续集。其他演员包括晋久、徐恩秀、赵敏修等。

论故事概念和特效画面,《另一个她》是一部蛮酷的电影,因为从中看到新的巧思和尝试。魔女电影宇宙仍有发展空间,希望下一部续集能玩得更极致。最后一提,戏里有一些华语对白,但韩国演员的华语不标准,听起来别扭,让人一时出戏。(韩语对白,附中英字幕)