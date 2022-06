小小兵学中国功夫 逃狱兄弟破解阴谋

小小兵2:格鲁的崛起 Minions 2: The Rise Of Gru(PG)

娱乐性★★★☆/艺术性★

故事:格鲁虽小小年纪,但启动了一个大计划——要成为世界上最伟大的超级恶棍,因为他痴迷于一个被称为邪恶6的邪恶团体。他设法接近邪恶6,但状况百出,惊险连连。小小兵要设法救出他,过程中好几名小小兵流落唐人街,被从事针灸工作的大婶所救,原来大婶是武林高手,小小兵就向这名师奶习武。

短评:由具丰富动画制作经验的Jonathan del Val(乔纳森戴尔沃)、Kyle Balda(凯尔巴尔达)与首次担任动画长片导演的Brad Ableson(布拉德艾布森)联合导演。此动画是2015年推出的小小兵独立电影《小小兵》(Minions)的续篇。《小小兵》是夯动画《神偷奶爸》(Despicable Me)衍生出来的作品,《小小兵2》主要围绕在小小兵与格鲁结缘的过程,以及小小兵到旧金山向师奶学功夫。续篇比上一集精彩,好多中国元素,而萌萌哒的小小兵与人小鬼大的格鲁,猛抛笑弹。杨紫琼为师奶配音,庄严又不失幽默;喜剧演员Steve Carell(史提夫卡里尔)为格鲁配音,天真又调皮。(英语与越南语对白,附中文字幕)

逃狱兄弟3 Breakout Brothers 3(PG13)

娱乐性★★★/艺术性★

《逃狱兄弟3》谭耀文(左)与张建声饰演的囚犯肝胆相照。(邵氏电影提供)

故事:前狱长邓瀚宗(黄德斌饰)因收贿款入狱,而逃狱失败的贺俊(吴卓羲饰)被逼回到监狱服刑。贺俊引诱邓瀚宗合作逃狱,但过程中发现邓瀚宗另有诡计,迫使他倒戈与滚筒(谭耀文饰),回来探访狱友的前囚犯建天(栢天男饰)等人和新狱长马文豪(陈豪饰)合作,联手破解邓瀚宗的阴谋。

短评:由前两集的导演麦浩邦所导,此系列电影从2020年开始,每年推出一部,第一部为自由而逃,第二部被迫无奈帮他人逃,第三部因为兄弟而阻止别人逃。每集都有明确的主题,虽少了高难度与高智商的逃狱计划,不过人物之间的兄弟情、背叛、复仇等,都尽力刻画得有血有肉。此集细节比上一集少,故事显得平铺直叙,缺乏高潮。谭耀文与饰演刀疤的张建声最有戏,肝胆相照。前狱长邓瀚宗借刀杀人,饰演演员黄德斌神情冷酷,拿捏有寸。相比之下,吴卓羲的“任务”似乎就是负责“耍帅”。

6月23日至26日票房排名

①侏罗纪世界:统霸天下(Jurassic World: Dominion)

②捍卫战士:独行侠(Top Gun: Maverick)

③女兵外传2(Ah Girls Go Army Again)

④猫王艾维斯(Elvis)

⑤光年正传(Lightyear)

⑥婴儿转运站(Broker)

⑦天马行空(Everything Everywhere All at Once)

⑧奇异博士2:疯狂多元宇宙(Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)

⑨都市怪谈(Urban Myths)

⑩犯罪都市2(The Roundup)