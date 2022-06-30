小小兵学中国功夫 逃狱兄弟破解阴谋

小小兵2：格鲁的崛起 Minions 2: The Rise Of Gru（PG）

娱乐性★★★☆／艺术性★

故事：格鲁虽小小年纪，但启动了一个大计划——要成为世界上最伟大的超级恶棍，因为他痴迷于一个被称为邪恶6的邪恶团体。他设法接近邪恶6，但状况百出，惊险连连。小小兵要设法救出他，过程中好几名小小兵流落唐人街，被从事针灸工作的大婶所救，原来大婶是武林高手，小小兵就向这名师奶习武。

短评：由具丰富动画制作经验的Jonathan del Val（乔纳森戴尔沃）、Kyle Balda（凯尔巴尔达）与首次担任动画长片导演的Brad Ableson（布拉德艾布森）联合导演。此动画是2015年推出的小小兵独立电影《小小兵》（Minions）的续篇。《小小兵》是夯动画《神偷奶爸》（Despicable Me）衍生出来的作品，《小小兵2》主要围绕在小小兵与格鲁结缘的过程，以及小小兵到旧金山向师奶学功夫。续篇比上一集精彩，好多中国元素，而萌萌哒的小小兵与人小鬼大的格鲁，猛抛笑弹。杨紫琼为师奶配音，庄严又不失幽默；喜剧演员Steve Carell（史提夫卡里尔）为格鲁配音，天真又调皮。（英语与越南语对白，附中文字幕）

逃狱兄弟3 Breakout Brothers 3（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★

《逃狱兄弟3》谭耀文（左）与张建声饰演的囚犯肝胆相照。（邵氏电影提供）

故事：前狱长邓瀚宗（黄德斌饰）因收贿款入狱，而逃狱失败的贺俊（吴卓羲饰）被逼回到监狱服刑。贺俊引诱邓瀚宗合作逃狱，但过程中发现邓瀚宗另有诡计，迫使他倒戈与滚筒（谭耀文饰），回来探访狱友的前囚犯建天（栢天男饰）等人和新狱长马文豪（陈豪饰）合作，联手破解邓瀚宗的阴谋。

短评：由前两集的导演麦浩邦所导，此系列电影从2020年开始，每年推出一部，第一部为自由而逃，第二部被迫无奈帮他人逃，第三部因为兄弟而阻止别人逃。每集都有明确的主题，虽少了高难度与高智商的逃狱计划，不过人物之间的兄弟情、背叛、复仇等，都尽力刻画得有血有肉。此集细节比上一集少，故事显得平铺直叙，缺乏高潮。谭耀文与饰演刀疤的张建声最有戏，肝胆相照。前狱长邓瀚宗借刀杀人，饰演演员黄德斌神情冷酷，拿捏有寸。相比之下，吴卓羲的“任务”似乎就是负责“耍帅”。

6月23日至26日票房排名

①侏罗纪世界：统霸天下（Jurassic World: Dominion）

②捍卫战士：独行侠（Top Gun: Maverick）

③女兵外传2（Ah Girls Go Army Again）

④猫王艾维斯（Elvis）

⑤光年正传（Lightyear）

⑥婴儿转运站（Broker）

⑦天马行空（Everything Everywhere All at Once）

⑧奇异博士2：疯狂多元宇宙（Doctor Strange In The Multiverse Of Madness）

⑨都市怪谈（Urban Myths）

⑩犯罪都市2（The Roundup）