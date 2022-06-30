玩命大临演 The Man from Toronto（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★

播放平台：Netflix

故事：一个外号叫“多伦多来的男人”的世界最强杀手（Woody Harrelson，伍迪哈里森饰）和一个纽约来的冒失鬼（Kevin Hart，凯文哈特饰），因冒失鬼去错民宿，两人的身份阴差阳错被搞错了，还一起被其他突然冒出来的杀手追杀。

短评：饰演“多伦多来的男人”的男星原本是最帅光头猛汉Jason Statham（杰森斯坦森），不过他2020年3月却宣布退出本片拍摄，索尼伤脑筋得在短短一个多月之内给凯文哈特找到新搭档。斯坦森退出的理由是：创作分歧。他想要把《玩》拍成限制级，而索尼希望本片是更温和些的PG13，毕竟影片当时定档感恩节档期，让家庭观看。

索尼后来找到了也是光头的伍迪哈里森替代斯坦森。哈里森没有不好，就是少了一些帅气，动作打斗也缺乏斯坦森的身手。不过他与黑人喜剧演员凯文哈特互动颇有火花，炮制出不少火花。《玩》故事老套，原本一事无成的冒失鬼，误打误撞完成对人类有意义的事，也是美事一桩，很励志。日本前杰尼斯成员山下智久，片中演出东京杀手。

《玩》颇受欢迎，夺本地Neflix排行榜的冠军。（英语对白，附中文字幕）