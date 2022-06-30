R&B天王R. Kelly性侵害罪名成立被判30年

（纽约讯）以“I Believe I Can Fly”一曲走红的R&B天王劳凯利（R. Kelly）去年9月被联邦陪审团裁定包括性贩卖、敲诈勒索等九项罪名全部成立。29日，纽约联邦法院对其判刑30年，并需要其支付10万元（约14万新元）罚款。

在去年长达六周的开庭审讯中，总共50名证人出庭指证R. Kelly的罪行。庭讯时检方指出，R. Kelly经营以芝加哥为基地的犯罪王国，时间将近30年，经纪人及助理都是帮忙他认识少女的帮手。检方指出，R. Kelly犯罪集团专门锁定少男少女及妇女，逼迫他们从事性行为，并对受害者施以精神折磨及各种剥削。

多名证人在法庭上指出，未成年时期因为R. Kelly而堕落，并遭残酷虐待，但R. Kelly对于遭控罪名则一概否认。证人向法院提供的证词内容，包括劳凯利行贿、绑架、强暴、下药、禁锢以及从事儿童色情。

R.Kelly今年55岁，他1996年曾以“I Believe I Can Fly”一曲走红，获得葛莱美奖（Grammy Awards）肯定，被誉为节奏蓝调（R&B）天王，但在面临性侵指控后从云端跌落谷底。

纽约市布鲁克林联邦法院法官唐诺利（AnnDonnelly）指出，证据显示R.Kelly“对人类的痛苦漠不关心”，并且对他的受害者犯下“彻底的暴行”，法官还告诉R.Kelly：“这起案件不是关于性。这是关于暴力、残忍与控制。”