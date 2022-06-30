娱乐吃瓜：八公子七缺一 人生比七公主动荡？

zaobao.sg日前报道《15年过后七公主过得如何了》，引发大家对本地红过十年的“七公主”巅峰时期的怀念。不知道大家是否记得，继七公主之后，本地有另一个曾掀热潮的组合，即2014年4月新传媒把力捧的8位男演员统称为“八公子”，包括包勋评、陈罗密欧、陈泂江、冯伟衷、方伟杰、徐彬、徐鸣杰、张振寰等。

冯伟衷停留在永远的28岁

当中，冯伟衷是童星出身，后为许振荣“午言媒体”旗下艺人，2012年再出道，2016年获选十大最受欢迎男艺人之一，前途备受看好。可惜在2019年1月，28岁的他以后备军人身份奉命前往新西兰参加军事演习时，被炮管意外压伤胸腹，不幸身亡。英年早逝的悲剧震惊本地，其事故调查和追思会可说获得全民关注。

冯伟衷英年早逝，被许多粉丝深深怀念。（取自艺人IG）

八公子七缺一后，“名衔”逐渐走入沉寂，七子各奔前程，有人结婚生子，有人犯事坐牢，总的来说，八公子们的人生经历与变化似乎要比七公主们更跌宕起伏。一起来看他们这些年走过的岁月。

包勋评（31岁）：坐完牢再出发

包勋评（右）离开新传媒后，被李南星签到旗下的经纪公司。（取自艺人IG）

2011年参加“猎美男”比赛被“明星律师”萧丁明发掘，2012年出道，参演《阿兵新传》。2014年演出年度收视冠军剧《三个愿望》，不过他受外形所限，多演主角弟弟之类的配角。2017年离开光线演艺（Beam Artistes），加入新传媒。曾两次得十大最受欢迎男艺人奖。

他在圈中形象乖巧正面，但从2021年起却屡次犯事，包括在夜店和人发生摩擦、违反防疫条例群聚、两度醉酒驾驶被控上法庭等。酒驾案使他被判坐牢5周。有传基于他犯事却没有通知公司，他后来被新传媒解约。但出狱后，他即获邀参与电视电影演出，也有机会搭档李荣达、Pornsak等直播带货，最后加入李南星的经纪公司。感情方面，他与英语电台主持人王智荟（Kimberly Wang）交往不到3年，从2020年开始就没在社媒互动，或一起公开露面，被指已经分手。

陈罗密欧（37岁）：发展一路平顺

陈罗密欧专心拼事业，绯闻极少。（取自艺人IG）

2010年参加选秀节目《才华横溢出新秀》，虽然仅得殿军，却最快脱颖而出，在多部剧中担任配角，包括重头剧《警徽天职》。2012年在《我们等你》出任男二，2013年在《骤变》出任男一，搭档瑞恩。多次入围最受欢迎男艺人，演技也颇受肯定，在这两方面都被视为“领头羊”陈泂江的最大对手。

陈泂江（35岁）：为事业做保密人夫

陈泂江对感情和另一半都低调或保密，难得在社媒公开烹饪的一面，也让家居内景曝光。（取自艺人IG）

2007年参加《才华横溢出新秀》打入大决赛而入行。 2008年首拍《球爱大战》。2012年在《星洲之夜》担任男主之一，开始崭露头角。2013年《96°C 咖啡》，逐渐挑起男一担子。演技颇受肯定，也囊括多届十大受欢迎男艺人奖项。在目前这个年龄段的小生中被视为领头羊，最受新传媒重视，有国际合作机会时，很可能最获优先考虑。

为了事业和个人因素，感情上非常低调。他去年12月出国度蜜月时无预警宣布和圈外女友的婚讯，让外界哗然，才得知他其实2016年已求婚成功，去年11月悄悄举行过小型婚礼。女方身份被保护得密不透风。

方威捷（32岁）：改用本名寻求突破

方威捷拍照吐舌头，展露好玩的个性。（取自艺人IG）

从中国来本地求学，用艺名方伟杰参演首部本地剧《警徽天职》出道。在《边缘父子》中迅速引起注意。加入新传媒后，曾在《我们等你》《烧.卖》身居男主之一，尽管演技颇受肯定，但其他时候几乎都演配角。得过两次十大最受欢迎男艺人奖的他，最近宣布改用原名发展。以他之前的表现，似乎必须突破最大的“弟弟”外形限制，或许才能更有利于未来发展。

感情方面，曾被传多年和林慧玲有“地下情”，直到2021年林慧玲结婚，外界才惊讶发现“新郎不是他”。他和有男友的黄思恬曾因“露骨私讯”外泄事件影响形象，不过两人后来都已对外道歉。

徐彬（33岁）：演技进步带动事业

徐彬是八公子中最先结婚为人父的，已生有一子一女。（取自艺人IG）

也是从中国来本地求学，参加过《校园SuperStar》，被许振荣签为“午言媒体”艺人。2012年首拍电视剧《我们等你》，2013年在《小小传奇》中出任男主之一，之后都担纲主角。不过，疑因不是电视台“亲生子”，他真正担任男一，要等到2018年的短篇剧《梦行者》和2019年的长篇剧《老友万岁》才发生。自《过江新娘》后，被赞演技有进步，今年凭《很久以后的未来》夺得美国纽约电视电影界最佳男演员银奖。在午言媒体安排下，他近年有机会参与泰国影剧拍摄。

2017年与相恋多年的圈外女友王仪菲在新加坡举行婚礼。2018年儿子徐沐凡诞生，目前快4岁了；2021年女儿报到，现在已满周岁。

徐鸣杰（33岁）：下一步是教堂？

徐鸣杰（右）和陈凤玲在社媒合影放闪。（取自艺人IG）

以中国代表身份，夺下2010年《才华横溢出新秀》冠军。2011年出道演《阿娣》，2013年即凭《我要嫁出去》在亚洲电视大奖摘下最佳男配角奖。去年获红星大奖最佳男配角奖，也曾得一次十大最受欢迎男艺人奖。可惜他似乎观众缘一般，入行以来几乎都演配角，接下来的戏剧机会，随时被新传媒更重视的同届《才华》决赛选手谢俊峰超越。

他和陈凤玲恋爱多年，感情稳定，两人经常在社媒放闪。

张振煊（38岁）：改用艺名老家再起步

张振煊一家四口。（取自艺人IG）

另一个在本地念书的中国人，以原名张振寰在2008年参加新传媒选秀节目《唯我独尊》获得亚军出道。在电视台载浮载沉，多演出男二，直到2017年《相信我》过后才开始接连担任男一。2018年离开新传媒回中国发展，签约锺楚红、连凯等人的经纪公司，改名张振煊重新出发。不过，他在中国未见有作品发表，2021年年中突然低调返新，他简单交代是“办私事”，并偶尔在本地作品中露脸客串。

张振煊在2016年，通过李腾介绍认识在本地念书的中国籍学生潘思臣，2018年宣布恋情，后来分手再复合，2020年底12月秀宝宝照片，外界才知道两人已结婚。两人目前生有1男1女，据知儿子张高铭2岁了，女儿张语奚9月将满周岁。