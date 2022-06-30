16秒卖劳力士 曹国辉：没戏拍只好做直播

16秒卖出1万2500元劳力士，曹国辉自嘲：没人找我拍戏，没有收入，我被逼做直播！

演技派阿哥曹国辉似乎已把直播带货视为正业，昨晚（6月29日）直播后接受《新明日报》访问，透露目前一周直播12次，早晚各一次，乍听就是个直播上班族，对比演戏，哪一样是他的正业？

“这是命啊！难说，正业副业听天由命，没人找我拍戏，我没有收入，被‘逼’做直播喔。”居然嚷穷。

国辉前天首次卖劳力士名表，“帮商家做直播卖名表，以为会很难卖，结果不到几秒就有人喊价，而且三人出手，还有人‘抢’货，结果万多元名表16秒卖出，三分钟过账成交。”

记者赞国辉销售能力一流，他谦虚将功劳归于直播团队，“必须赞我的伙伴姚懿珊，一路走来合作得非常好，她也很勇于放下身段去带货。”

除了五位数名表秒卖，国辉叫价四位数卖名牌包，前后仅花一分钟。

疫情肆虐两年，百业受挫，看似不易营生的直播销售，国辉却做到秒卖，秘诀在哪里？

“网卖是门学问，我至今每一天都在学习，如何让网友单凭直播提供的信息就打款过账买货？那绝对是一种信任。”

网卖的信誉很重要，必须确保网友买到的货品童叟无欺、货真价实，是国辉坚持给消费者打的包单。

直播带货 试过赔钱

卯足劲做直播的国辉一做九个月，业绩不错，试过赔钱吗？

“有啊，曾经帮一个餐馆卖套餐，但不到一个月餐馆倒闭，追问下发现已经营不下去，所以我把款项全部退还给顾客！”

亏了多少，国辉说“几千块啦，赔无所谓，最重要是要有信用！”

有传国辉直播油水丰富，“网”卖百万进账，他被问起正色澄清：“是谁说的？不要害我啊，没有这样的事，没有啦，哪能赚那么多？没有那么多啦！”

7月飞意大利与法国直播卖名牌

比较拍戏，直播会否更好赚？

“两者工作性质完全不同，直播收入直接，但也得看你做多少场，一场两场还是五场？多劳多得；艺人拍戏赚不赚到钱因素很多，来自角色、机会与运气、广告商买不买账啊等等，不由得你个人掌控，直播带货所以风光，是因为消费习惯改变，谁没有在网上买过东西，对吗？所以网购风气能持续。”

国辉不认为艺人当网卖就有优势，公众人物要卖东西，心理障碍或比一般人更重，“要见商家，学习分享商品讯息，必须放下演员身份积极、努力去做。”拍戏已是拼命三郎的他，认为世间财没不劳而获。

来临7月，他将带着团队飞意大利、法国直播卖名牌，直播艺人伙伴除了姚懿珊，还有童缤毓，问起业绩目标，他劈头说“没有卖100万就不要回家”，但说罢即嫌自己语气浮夸，忙纠正“开玩笑的，要努力就是了。”