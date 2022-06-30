《披荆斩棘2》剧透 苏有朋唱《红蜻蜓》吴建豪首战垫底？

（综合讯）《披荆斩棘2》未播先轰动，由于参加录制的观众多，不少内幕已在网络曝光。

据悉节目共有32位哥哥，初舞台分为八组，每组四人，每组均有独唱和合唱。合唱曲目皆为经典，张智霖、刘恺威、王大陆等的《我还年轻我还年轻》；任贤齐、周柏豪、黄义达等的《伤心太平洋》；杜德伟、李承鉉等的《拯救地球》；温兆伦领军陈小春、林峰、吴卓羲的《一生何求》，苏有朋、张云龙、曾比特等的《红蜻蜓》+《爱》、吴建豪、Mike等的《爱的主打歌》、张震岳、潘玮柏、吴克群的《思念是一种病》还有郑钧、苏见信等的《私奔》。

据传初舞台第一名是张震岳组，网友指阿岳的发型新奇，大篇幅改编自己的经典作品，舞台表现超“炸”，带动全场气氛，而垫底的则是吴建豪组。

黄义达独唱《那女孩对我说》

在任贤齐组的本地歌手黄义达，独唱他的获奖歌曲《那女孩对我说》。

梁朝伟 张学友 王菲“亮相” 为哥哥们加持

有爆料节目的一大亮点是远程为哥哥们打起的明星们，虽仅是VCR出镜但很多是鲜少在综艺露面的大咖。当中有梁朝伟与张学友帮杜德伟打气，郑钧请来王菲加持，五月天阿信为任贤齐加油，吴建豪找来林书豪，温兆伦则有《我本善良》经典拍档邵美琪亮相。

这一季港台明星占比非常高，可惜多为综艺常客，网民也批评“回锅肉”太多，无新鲜感。

无论如何，哥哥们贩卖的依旧是情怀，在这当中，苏有朋能否凭借“小虎队”金曲和王心凌一样掀起回忆杀，颇让外界期待。