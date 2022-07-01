金曲奖“8大亮点” 罗时丰首接主持棒 颁奖嘉宾大咖云集

（台北讯）第33届金曲奖颁奖典礼将在2日（星期六）于高雄巨蛋登场，这是金曲奖睽违16年四度移师高雄举行，虽然有部分入围者因疫情、工作、确诊等原因缺席典礼，但仍有不少明星南下相挺，叫人相当期待，《ETtoday星光云》为读者整理出以下典礼8大看点。

亮点1：罗时丰首接主持棒

出道近40年，近年在YouTube界再度翻红，也为年轻观众所熟悉的罗时丰首度扛下典礼主持人的重责大任，他坦言兴奋又倍感压力，接下主持棒后开始感到忐忑焦虑。罗时丰向来讲话风趣幽默，又有主持经验，表现如何令人相当期待。

罗时丰首次担任金曲奖主持人。（互联网）

亮点2：黄宣和陈明珠担任红毯主持人

红毯主持人由准金曲歌王黄宣及“客家妹”陈明珠联手主持，两人也是第一次合作。黄宣大赞陈明珠口条及咬字清晰，声音又好听，将负责专业资讯，他则专攻音乐相关，还笑说：“和大家装熟也是我的工作，我逐渐失控时需要阿珠（陈明珠）把我拉回正轨。”

亮点3：大咖颁奖嘉宾

今年颁奖嘉宾阵容强大，除了去年歌王蛋堡和歌后田馥甄照惯例回来颁奖，还有“国际巨星”小S、“最美的欧巴桑”陈美凤、陶晶莹、炎亚纶、A-Lin、董事长乐团、胡德夫、孙盛希、金智娟和王芷蕾等。

顽童MJ116也将三人合体出席颁奖；而卢广仲除了是入围者，还要表演，更身兼颁奖人，很是忙碌。蔡昌宪今年虽无缘入围金曲奖，还是会以颁奖人身份出席典礼。

亮点4：表演节目让人期待

今年共有10段表演，扣掉新人奖得主演出，今年担任主持人的罗时丰应也会准备一段表演，此外还有睽违五年重返金曲舞台的林宥嘉、身兼入围者的徐佳莹与艾怡良合演、二度抢歌王的卢广仲、韦礼安及9m88挑战重现本届最佳华语男女歌手的入围金曲、再度入围本届歌后的魏如萱和米莎、旺福与再次入围台语歌后的黄妃、Matzka与大渊。多组跨界组合演出让人期待。

亮点5：歌王歌后奖落谁家

金曲奖最多人关注的奖项，自然是歌王和歌后。今年最佳华语男歌手奖有三名来自中国大陆，包括60岁的老将崔健、许钧、二度入围歌王的裘德。此外还有二度入围歌王的卢广仲、出道多年却是首度以个人身份进入金曲奖的马念先、以及身兼本次红毯主持人的黄宣。

最佳华语女歌手奖入围的则有准备刷新金曲纪录夺下第四座歌后的蔡健雅、二度入围的Faye詹雯婷、二抢歌后的魏如萱、年仅24岁且是首度入围的Karencici、实力派唱将袁娅维、曾获金曲新人及原住民语歌手奖的以莉高露。

亮点6：好听的年度歌曲奖

年度歌曲奖的入围者都是人气极高的作品，评审团主席阿弟仔透露，该奖还增额到8个入围名额，包括去年黄明志和陈芳语合唱的《玻璃心》，在YouTube目前已经累积6186万次点击；韦礼安为电影《月老》献唱的主题曲《如果可以》在YouTube目前已经累积7174万次点击；而茄子蛋替电影《当男人恋爱时》所创作的主题曲《爱情你比我想的阁较伟大》，现也在YouTube累积5096万次点击。

此外还有魏如萱为奶奶所写的歌曲《奶奶》、蔡健雅在疫情生活下创作的《Bluebirds》、客语歌王黄连煜的《灭人山》、ØZI与金曲歌王蛋堡合唱的《跑马灯 DEATH TRIP》，以及徐佳莹当妈妈后的第一首单曲《雏形》。

亮点7：许光汉入围最佳新人奖

今年新人奖入围歌手各有特色，有以大量母语来创作的乐团装咖人和珂拉琪，有复古乐风的乐团当代电影大师、年仅19岁的中国歌手吕彦良、R&B曲风的黄玮昕和雷擎。最受瞩目的，莫过于去年首度跨界歌唱的“戏剧男神”许光汉，第一次发片就入围最佳新人奖，虽然他因拍戏无法到典礼现场，但不少粉丝也相当关注他届时是否能成功镀金。