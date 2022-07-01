香港回归25周年文艺晚会嘉宾与网传名单反差大 四大天王仅剩刘德华

（综合讯） 《庆祝香港回归祖国二十五周年文艺晚会》将于星期五（7月1日）晚上在红磡体育馆举行，“四大天王”合体无望，仅剩刘德华，与谭咏麟、谢霆锋等多位艺人为观众奉上精彩演出。

为庆祝香港回归中国25周年，两地都举办了不少庆祝活动，作为香港官方庆祝晚会，《庆祝香港回归祖国二十五周年文艺晚会》将于星期五晚上在香港无线电视（TVB）翡翠台播出。

根据无线播出的预告，主持人为汪明荃、陈贝儿及陆浩明，演出的歌手艺人阵容则包括刘德华、谭咏麟、谢霆锋、陈伟霆、陈洁灵、罗家英和莫华伦等。官方公布嘉宾名单与网上流传名单区别甚大。

根据早前网上曝光名单，主持人包括汪明荃、曾志伟、邓梓峰、陈贝儿与中国大陆的龙洋、马凡舒、张凯丽。表演艺人则包括“四大天王”张学友、刘德华、黎明、郭富城以及谭咏麟、林子祥、叶蒨文、草蜢、李克勤、容祖儿、Twins、杨千嬅、林峰、古巨基等。

然而最终官方版本只有刘德华一位天王，其他的大咖也只有谭咏麟及谢霆锋，无法与25年前八位巨星合唱的盛况相比。

粉丝期待天王 再唱《东方之珠》

“四大天王”同台愿望落空，观众的期待值仍然不减。一些大家比较熟悉的老牌港星之外，晚会嘉宾名单中还有姚焯菲、锺柔美、詹天文等年轻一辈的歌手，曾在《沦落人》中扮演工人姐姐的姬素·孔尚治本身拥有华人血统，是孔子第64代孙，也被邀请上台演出。著名钢琴演奏家郎朗也将参演。

天王刘德华之前接受新华社採访时说道：“我在各种不同的地方都说，对香港前途充满信心。25年来，香港人的家国情怀也越来越深。”

得知刘德华将会参加晚会，网友们都在猜测他是否会再次唱起那首《东方之珠》。

1997年香港回归之际，刘德华与那英合唱的一首《东方之珠》感动了无数中国人，观众们都非常期待能在香港回归25周年再次听到刘德华演唱这首《东方之珠》。

《庆祝香港回归祖国二十五周年文艺晚会》星期五晚上8时翡翠台（星和娱乐838频道 / 新电信电视511频道）直播。