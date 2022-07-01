90岁面色红润，新剧《童时爱上你》中拄拐杖中气十足开骂长子，资深艺人胡枫（修哥）靠走路养生。

刚在星期一（6月27日）启播的TVB新剧《童时爱上你》，修哥一出场就对饰演反派的长子“雷德信”（袁文杰饰演）中气十足开骂，甚至要拿拐杖打他，修哥面色红润，身体硬朗，让人看不出他已经高龄90岁了。

原来依然热爱工作，身体健康的修哥，全靠走路来养生。

他在星期四晚上播出的《香港25个第一》中向主持人洪永城透露，他在21岁时就养成走路的习惯，无论在片场或家中，都会走来走去。而他之所以喜欢走路，背后也有个小故事。

修哥忆述，21岁时曾看见一个中年人被护士扶着走路，三四个月后，他再遇到这个中年人，发现他竟然健步如飞，于是就上前问他秘诀，该中年人告诉他全靠走路，从那时候开始，他就养成走路的习惯。

修哥分享道，即便是在片场或在家，他都喜欢走来走去，其次就是无时无刻站起身或动动身，像踢踢脚、扭扭腰。他说：“我每天都走路，还有做做柔软体操，一天至少走一两个小时，有时会边走边唱歌，摇摇手摆摆腿，常动动身子和走路会促进血液循环。”

修哥还分享看过的一段文字：“人要长寿，就要唱唱歌、拍拍掌、睡睡觉、泡泡脚，还有大笑。”

从没进补 喝汤滋润

修哥从来没有进补，一日三餐要求吃得简单。

在饮食方面，修哥说他尽量不吃煎炸类的热气食物，多吃蔬果和喝多点汤。

“我多数在家吃饭，口味也很清淡，通常是一碟瓜、一碟菜，或蒸鸡或瘦肉，一定要少油少盐。每天清晨起身一定喝杯暖开水清肠胃，还有也会多喝点汤。”

他也说，自己没有进补，日常生活中多喝点汤，就能滋润身子。