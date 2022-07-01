娱乐吃瓜：看淡生死 宝妈嘱咐不设灵堂 小S“烧一烧再树葬”

从容面对生死课题，一些艺人一早交代好身后事，有者甚至为自己办生前葬礼！本地前甘草艺人卓铭顺6月18日因胰脏癌病逝，他生前一手包办后事，亲笔写下讣闻、准备遗照和入殓衣物，坦然地面对死亡，新闻报道后在网上引起不小的回响。其实演艺圈有不少艺人也同样以豁达的态度交代好丧礼和其他身后事。

宝妈：连灵堂都不要设

66岁的宝妈（王美华）三度罹患重症，但她积极又乐观，对于身后事也不忌讳，早早就交代女儿曾宝仪和曾咏仪。

宝妈曾在8年间办过6场至亲好友的告别式，让她有了深刻体悟，于是交代女儿自己离世后不要公祭，甚至连家祭和灵堂都不要设，“浪费时间，亲戚们会联络的，平时就会了，不要到这种场合再来相聚哀伤。”

她也早就挑好塔位，还特地选在亲友旁边，为了这个“风水宝地”曾宝仪多付了30万（1.4万新元）。宝妈认为：“我若现在没挑，以后她还是得做这件事，会预先挑好，是想找个干净幽静的地方。”

她唯一的坚持，就是自己走前不要做过度的急救，还开玩笑放狠话：“如果谁做了这件事，我无论如何都会回来掐你们的！”

宝妈（右）已向女儿曾宝仪交代好身后事。（互联网）

小S：烧一烧再树葬

小S（44岁）曾于2016年在微博发文向女儿交代后事，感性的写道：“如果有一天，妈妈濒死了，就烧一烧，要树葬，要随意洒都ok~只要合法！然后不要给你们压力，因为妈妈在你们心中，祭拜是让你们心安，妈妈一点都不care（在乎）~我无论在哪都深爱你们~"

不少粉丝都很欣赏小S的心态，觉得她既看得开，又处处为孩子着想，突显了母爱的伟大。

陈升：帮我销毁A片！

创作歌手陈升（63岁）2020年底患上口腔癌，他得知病情后，担心未能陪伴相守超过35年的太太走到最后，故深感歉疚，接受治疗前已安排了身后事。

他开刀当天向弟弟交代身后事：“如果有个什么万一，把骨灰丢到海里，不要在土里或花葬。”

其实在患病之前陈升也曾在访问中聊起生死，透露遗嘱都已经安排好了，还搞笑地说：“我跟乐团说，万一我怎样了，A片放哪知道吧！要帮我销毁。”

琼瑶：绝不抢救不设灵堂

知名作家琼瑶（84岁）曾公开一封写给儿子和儿媳的信，当中提到自己活到80岁，没因战乱、意外或病痛等原因离开，是上苍给的恩宠，“所以，从此以后，我会笑看死亡”。

她特别发出5点声明叮咛儿子，表示无论生什么重病，她都不动大手术、不送加护病房、绝不能插鼻胃管，最后再次强调各种急救措施也不需要，只要让她没痛苦地死去就好。

她也交代身后事无须用任何宗教的方式悼念，火化后采花葬方式，不发讣文、不公祭、不开追悼会，更说不设灵堂，不要出殡，盼一切从简。

鲍起静：就到花园去，海里去

香港资深演员鲍起静（72岁）在电影《生生》中饰演一个只剩100天生命的奶奶，拍完该片让她深刻感受生命教育的重要，“老人需要学习怎样对待最后的生命，没人天生下来就能豁达。”

鲍起静曾经跟女儿交代：“如果妈妈先走，剩下爸爸又是大男人性格，要多照顾他，不能丢下他。”但如果老公先说再见，她不希望成为女儿负担，：“我一定会照顾自己，或是把我送到养老院就好。”

她坦言已和老公方平谈到未来安葬地点，“就到花园去、海里去，不要浪费地方和资源。”

鲍起静在电影《生生》里的奶奶角色让她感受深刻。（互联网）

黄夏蕙办生前葬礼

香港资深艺人黄夏蕙（91岁）2014年在将军澳景林社区会堂为自己举行生前丧礼，除了遵守丧礼规矩，包括有扶灵名单、遗照、寿衣、瞻仰芳容仪式，还有水晶棺材，丧礼共花费180万港元（约32万新元），费用获得赞助。

黄夏蕙在这之前大病一场，以为自己会死，侥幸大难不死后发现生死只是一线之差，“好想知道如果我死了会怎样？ 所以搞了个丧礼，希望所有朋友来送别我。”她当时在丧礼现场说：“这个世界很美好，我死了后哪里有那么多事做？怎么还可以带那么多欢乐给大家？这个世界其实好可爱。”

她自言百无禁忌：“我已安排好身后事，死后会捐赠器官，生前丧礼的物资包括棺材也会捐给有需要人士。”此外，她已购买骨灰盒及灵位，也成立慈善基金捐出财产，她说：“我的子女有本事，不需要我的钱。”