常演富二代无共鸣 成勋想挑战恶角

韩国男星成勋常演富二代角色，包括《焦急的罗曼史》“Level Up”《结婚作词，离婚作曲》，今年的新作《我们从今天开始》（Woori The Virgin），他的角色拉斐尔也是又帅又多金，是化妆品公司和整形医院代表。

成勋接受《联合早报》访问时说：“我也不知道为什么常接到这些角色，我很难对这些角色有共鸣，因为我没有拉斐尔这样的生活，我觉得剧组就是很信任我，哈哈哈！”

《我》剧改编自美国电视剧《处女情缘》（Jane the Virgin），剧情描述在结婚前坚守贞洁的吴雨莉（林秀香饰），到医院接受健康检查时，因为医疗疏失，意外怀上一个陌生男子拉斐尔（成勋饰）的孩子，之后发生一连串不可预期的故事。

拉斐尔的母亲早逝，他在缺乏母爱的环境中长大，为了向父亲展现叛逆的一面，过着不羁的生活。他后来患癌，瞒着父亲独自对抗病魔，并在成功抗癌后，决定展开新的生活。成勋说：“一确定要演拉斐尔，我就努力地投入到角色当中，但真的很难找到拉斐尔和自己相似的地方。不过我很欣赏他做事坚持到底的态度。”

人设相似中有不同个性

成勋认为虽然他近年几个角色的人设相似，但每一个都有自己的个性，希望观众看到当中的不同。像拉斐尔外在刚强，其实内心有许多创伤，也感到孤独，遇到吴雨莉之后才成熟许多，成勋希望观众留意拉斐尔的成长。

成勋也希望拓展戏路，想挑战恶角，向观众展现不同的演技。

《我》剧是成勋和林秀香三度合作，两人曾一起演出《新妓生传》和《五个孩子》。成勋说：“我和林秀香开玩笑说，我们常见面啊！2016年的《五个孩子》，我们各有另一半，这次是继2011年的《新妓生传》再次饰演情侣。我对我们的默契很有信心，因为我们了解彼此的演戏风格。”

林秀香：女主温柔勇敢

林秀香饰演的女主角吴雨莉，职业是人气狗血剧的助理编剧，与寡妇外婆和未婚生下她的母亲一起生活。

林秀香说：“雨莉不仅仅是一个温柔又善良的女子，遇到不如意或不公平的事情时，也会生气，我很开心能透过这个角色展现生活中很写实的一面。”

吴雨莉这个角色也让林秀香成熟许多。她说：“看到雨莉在一个意外的状况中果断地做出决定，并勇往直前，我相信我以后若遇到困难或出乎意料的状况，也会勇敢地走自己的路。

林秀香认为剧中三代女人珍惜和关爱彼此的故事，能向观众传递家庭的意义。她也说：“雨莉得到外婆和妈妈很多的爱，我也是在充满爱的家庭中成长，也会和雨莉一样向外婆和妈妈倾诉烦恼。”

成勋想挑战恶角，林秀香则想再次挑战动作戏。她说：“以前拍动作戏，觉得很困难，但现在觉得能演出动作戏是很棒的体验。”

《我们从今天开始》在viu.com和viu应用独家播出。

林秀香：粉丝亲笔韩文信给我动力

两位主角在访问中分享解压方法，成勋喜欢打电动游戏，林秀香则选择找朋友谈天或与周公约会，她说：“我一觉醒来就会忘了所有烦恼。”

谈到演艺事业最难忘的经历，成勋说：“是我每一次投入到角色当中，并与其他演员培养了默契的时候。”

林秀香说：“我的粉丝会在我生日时送上礼物，而我对一个海外粉丝的礼物印象深刻。这个粉丝在学韩文，并亲手写了一封韩文信给我，我当时正感到有点疲累，看到这封信好感动，也感觉充了电。我把这封信贴在冰箱上，作为一种鼓励。粉丝的支持对我真的是很大的动力。”