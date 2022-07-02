摩登老爸黄炯耀 思想老派

（本地讯）第865期《优1周》昨天（7月1日）出街，封面人物是在今年《红星大奖》一举夺得两个奖，首尝27年演艺生涯高峰的本地性格派演员黄炯耀（51岁）。

回首黄炯耀从小到大的成长过程，他不但是本地版“披荆斩棘的哥哥”，更是一个拥有老派思想的摩登老爸。他也首次带着三个儿子拍杂志封面，分享家庭生活，圈外人太太也参与了内页的拍摄，让他很开心有了一个美好的回忆。

其他精彩内容有：“洪门宴”专栏为大家探讨《乘风破浪3》的女人关系；本地歌手谢逸轩（Gavin）和台湾第一代玉女歌手尤雅的精彩访问；明星老板系列报道《绝对SuperStar 3》冠军沈志豪的多次创业；介绍韩剧《纸房子：两韩统一篇》；“重游新山趴趴走”系列11带大家去拥有两家主打轻食五色餐健康饮食专卖店的Nusajaya Eco Botanic；旅游则一窥中东约旦（Jordan）的沙漠迷城。

第865期《优1周》在超市及便利店均有出售，也可下载Magzter应用或到Magzter官网bit.ly/2vquAMY购买，或上bit.ly/uwsub订阅。

21周年庆生活动：

只要在本期杂志里寻找8个“小小兵”（Minions）和主角Gru卡通人物，然后扫描上方的QR码，回答它们出现在哪几页，就有机会赢取一对《小小兵2：格鲁的崛起》（Minions: The Rise of Gru）电影戏票，共送出40对。