前女友爆黑史 街头歌手黄长俊妻发声力挺

街头歌手黄长俊（Jeff）从素人变成全国瞩目的新闻人物，社媒出现各类传言以及针对他过往的一些评论。

前女友指他控制欲强

日前一名为Lena Ng的前女友在面簿发文指曾和黄长俊在一起3年，指他是她“遇过最糟的一个人”。她称男方控制欲强，她曾因质问他和另一位女性的关系而“乞求原谅”。她还亮出手机截屏显示Jeff在凌晨不间断打电话给她，并质问她的行踪，限制她与朋友的交往。Lena声称和Jeff在一起的时候，会因一通电话或简讯而恐慌。而当她提出分手，黄长俊会哭求认错并发誓会为她改变。分手后，黄长俊仍不断联络她。她宣称跟其他女性聊过，大家也有类似经历。

黄长俊：年少轻忽 我错了

黄长俊随后立即发文公开回应：“我在20多岁的时候年少轻忽，让情绪主宰。我知道这不能当作借口。我错了，我诚心道歉。在过去几年，我反省过自己的行为，也努力改变做个更好的人。对于Lena，我为我的行为感到抱歉。对于我的家人、朋友以及支持者，对不起让你失望了。我承诺继续努力，成为更好的人。谢谢你给我这个机会。”

《新明日报》联系黄长俊和他的工作团队，得到的回应是他担心对家人造成困扰，不便再多做回应。

妻：他已经不一样 是个好丈夫

Jeff已在去年6月13日结婚，社媒上有他求婚时唱了自创曲《好幸运遇见你》，场面相当浪漫。

据悉，相恋约4年的太太Zona Tay一直非常支持他的街头表演工作，Jeff时常公开感谢她的支持，说是她给予他力量和温暖。

针对事件，Zona也用文字作出回应：“我知道我丈夫之前的伴侣公开谈论他们过往的关系。没有人比我更可以对事件以及Jeff的行为作出说明，因为我是那个跟他24小时生活在一起的人。Jeff是一个负责任的人，他尊重我，也对我很好。跟每一段感情一样，我们也走过高高低低，但总的来说，我们结婚这一年来很快乐，我觉得很幸福也很幸运可以嫁给他。我为他感到骄傲。当我工作辛苦时，Jeff会提醒我要休息，给自己一些时间，放轻松和朋友们出去。当我为课业和工作两头忙的时候，他会一直关注我的健康状况、支持我，哪怕牺牲自己的睡眠。他也是很孝顺的女婿，不管多忙每星期都会尽量抽时间陪我父母。在我需要的时候，我知道我可以依靠Jeff，他会随传随到。他是我的支柱，给我力量。Jeff已经不一样，他是个好丈夫。”

曾想放弃音乐

黄长俊的歌声能感动这么多人，或许因为他本身就是有故事的人。

他的人生路走来并不顺遂。他曾对《新明日报》披露，曾放弃音乐。“我放弃过三次。第一次是最严重的一次，我把很多东西都推开，离家出走，去了台湾村落。那时我24岁，回来的第一件事是参加《中国好声音》，在海选台上弹唱《领悟》。”