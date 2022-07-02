秀智新剧《安娜》爆辱华争议 “影射中国为制假表国家”

（综合讯）韩国“国民初恋”秀智（Bae Suzy）新剧《安娜》首播就开红盘并造成话题，不过剧情中一段女主角去卖“中国制”假货手表，中国被影射为生产假货的地方，该桥段让中国网民看了超火大，纷纷在微博上喊“封杀”和“抵制”。

秀智在新剧《安娜》中一人分饰两角，剧中狂换150多套衣服也引起网民热议，不少人大赞秀智的造型与演技。不过近日因为某些剧情踩到中国网民痛点，以“裴秀智新剧安娜引争议”在微博上引发讨论，但疑为最初发文者的网民，也被发现是看盗版电视字幕组翻译的内容。

有一名微博中国网民“肾肾先生”6月29日发文，直指该剧有很多争议，并贴出剧中画面截图，一幕是女主角去卖一块收到的手表却被发现是假货，销售人员称“你不知道这牌子很不好吗？是制造于中国然后运到瑞士加个螺丝。”该名网民声称这是影射中国是生产假货的地方。

该网民还翻出2006年的新闻，直指一名李姓美籍韩国人仿制瑞士名表骗钱，从中国进口表链与表扣，并从韩国生产商处购买其他廉价配件，在瑞士及韩国行法人和商标注册，伪装成总部在瑞士的公司。网民砲轰“《安娜》模糊重点，明明是韩裔做的，误导观众是中国造假”。

其他中国网民气得跳脚狂骂：“韩国人嘛，日常辱华……正常操作，他们剧里不黑我们那才奇怪。”