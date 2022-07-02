遭前女友指控是“恐怖情人” 人气街头歌手黄长俊取消7月2日演出

最近爆红的本地人气街头歌手黄长俊（Jeff）星期五（7月1日）遭前女友于社交媒体发长文指控是“恐怖情人”之后，原定星期六（2日）在国泰大厦外空地开唱，但黄长俊在演出前三小时于IG宣布演出取消。

今年32岁的黄长俊近期在国泰大厦外空地开唱，吸引千人观赏而爆红，星期五他遭前女友发文指控劈腿、控制欲强等，还形容黄长俊是她遇过“最糟糕的人”。事后黄长俊在IG和面簿发文回应，并且向前女友道歉，还写下“过去这几年，我反省自己的行为，也尝试变成一个更好的人”。

同一晚，黄长俊的太太Zona Tay在丈夫的道歉贴文底下留言，声援丈夫是个负责任的人，尊重她也对她很好，最后还写下“Jeff已经改变了，他是一个很棒的老公”。根据Zona面簿的贴文分享，她去年刚跟黄长俊结婚。

记者星期六查询国家艺术理事的街头表演者表演档期，根据资料显示，黄长俊与同为街头歌手的经纪人兼助理林纯隆以“Jeff and Leon”之名，成功申请星期六和星期天晚上7时至10时于国泰大厦外空地演出。网页还显示，两人成功申请的其他街头表演档期及地点，分别包括7月4日（星期一）在多美歌格林（Dhoby Ghaut Green），7月9日、10日和16日于国泰大厦外空地。

不过，记者下午4时多再查询该网站，发现网页不再出现“Jeff and Leon”星期六和星期天晚上的演出信息。

约4时15分，黄长俊在IG限时动态发文说，由于近期冠病疫情的个案不断攀升，身边朋友也确诊，为了确保大家的安全，他在万分不舍的情况下决定取消街头演出，对于大家的支持和厚待感激不尽，恳请大家谅解。