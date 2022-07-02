疫情下首场韩流演唱会 NCT 127来新大秀好身材

劲歌热舞、甜言蜜语再加上超强腹肌，NCT 127三招俘获粉丝的心！

时隔3年，韩国男团NCT127星期六（7月2日）在新加坡室内体育馆举行“2ND TOUR ‘NEO CITY : SINGAPORE – THE LINK’”演唱会，吸引约9000个NCTzens（官方粉丝团名称）到场支持。

韩团NCT 127二度来新开唱。（图/One Production提供）

NCT是韩国SM娱乐公司于2016年推出的男团，名字灵感源自“Neo Culture Technology（新文化技术）”的首字母组成“NCT”，“127”则代表着首尔的经度。NCT127目前由9名成员活动，包括文泰一（Taeil）、李东赫（Haechan）、郑在玹（Jaehyun）、李泰容（Taeyong）、李马克（Mark）、中本悠太（Yuta）、金道英（Doyoung）、徐英浩（Johnny）、金廷祐（Jungwoo）。日籍成员Yuta日前确诊冠病，缺席新加坡站的演唱会。

NCT 127“9缺1”却依旧让粉丝嗨翻天。（图/One Production面簿）

尽管9缺1，却没有浇熄粉丝的热情。在粉丝的尖叫声中，NCT 127带来了近3小时的表演，共带来32首歌曲，诚意十足。开场时他们带来一连串动感舞曲“Kick It”、“Lemonade”、“Simon Says”、“Elevator”等，之后更诠释了“The Rainy Night”、“White Night”等抒情慢歌。歌单上自然少不了成名曲“Cherry Bomb”、“Favourite”等。

NCT 127与粉丝们合照。（图/One Production面簿）

另外，成员们也各自准备了单独表演。成员Taeyong在表演“Moonlight”时脱下外套露出好身材，立即引起粉丝的尖叫声。Johnny在表演歌曲“Focus”时同样不吝啬，身穿深色浴袍的他，一边跳舞一边将浴袍脱下露出精壮腹肌，现场粉丝也瞬间沸腾。表演后Mark也不忘称赞队友：“Johnny，你今天好性感！”

除了精彩的舞台表演，NCT 127成员们也不时用英语及韩语向粉丝示爱。“你们今天好漂亮”“我爱你们”“你们玩得开心吗”“我不想离开新加坡了”“今天的我是你们的”等的甜蜜表白，似乎在弥补着疫情后一段时间没办法见到粉丝的遗憾。全体成员更准备了手写信，各自向粉丝们表达了满满的感激与爱。

而久未见到偶像的粉丝们更是给予最大的尖叫声作为回应，甚至全场大合唱生日快乐歌，替7月1日生日的成员Taeyong庆生。除了感谢粉丝们的心意，寿星Taeyong也“剧透”，请粉丝们期待他们接下来的新专辑，更承诺将尽快再次回到新加坡与粉丝们见面。

据记者观察，有不少NCT 127粉丝都是从国外如泰国、印尼、马来西亚、越南等特地来新参与演唱会。一个39岁的泰国粉丝Palm告诉zaobao.sg，她认为比起其他东南亚地区，在新加坡举办的韩流演唱会门票相对而言比较容易抢购。新加坡也非常方便，若之后还有其他演唱会，她还会继续来新参加。