郑琬龄愿为好角色甩肉25公斤

体重75公斤，本地女星郑琬龄放话乐意为好角色“铲肉”25公斤，23岁爱女已有男友，她说：我想早一点当阿嫲！

年轻时外形冷艳的郑琬龄，私底下就是个性大咧咧的傻大姐，她接受《新明日报》访问时，频自嘲已是“阿嫂”，心广体胖的她最近客串英语长寿剧“Sunny Side Up”，剧里当中医，与王昱清既是老情人，也是死对头，琬龄拍了四天就飞南非，7月再回新，因为疫情已有两年多未见南非的亲友！

联系上她时，本地时间已过中午，南非时间是早上7时，琬龄在电话线那一端精神抖擞，说起话像聊天滔滔不绝，自诩是个爱日子过得简单的人，够吃就好，对物质需求不大。

郑琬龄年轻时古今扮相两相宜。（受访者提供）

琬龄年轻时是气质美女，体重介于43公斤至46公斤之间，纤腰盈盈可握，瓜子脸令她古今扮相两相宜，但当人妻后，琬龄体重上升，如今珠圆玉润，目测约60多公斤？“哎哟，你太看得起我，什么60多（公斤），我都七十五六（公斤）了，但好在骨头重，看上去不觉得很胖。”琬龄笑。

记者问她会否减肥？她语气显得抗拒：“不要，我胖胖的更多人喜欢我！”

她说年轻时很苗条，但想买一件贵的衣服又担心浪费钱，如此经济无忧，“但，居然难找我的衣服size（尺码）！或许人生就是没有十全十美！”以前穿的是中码，现在视乎地区，从L、XL甚至XXL起跳。

“开心就好！”琬龄说，她赞向云、陈丽贞、潘玲玲婚后多年仍保持漂亮身材，羡慕归羡慕，无意仿效。

若有好剧本需要琬龄恢复窈窕身段，她会否接受减肥挑战？

“我会接受这个挑战，我很勇敢吧，‘牺牲’（口福）多大啊！”琬龄答得爽快，但立马补充：“但只要戏一拍完，我会立刻‘吃’回现在这个体型！”

她不介意胖，“尤其在外地（如南非），我的手是暖洋洋的，不怕冷，还有，身上的‘垫子’够厚，也是护身符。”

“盼早日当阿嫲”

琬龄向记者透露，由衷希望早日当阿嫲。

“31岁的养子已经是律师，他注册结婚了，但似乎不想太早放弃享受两人世界，我的23岁女儿已有男友，同龄新加坡人，但应该不会那么快结婚生子，我希望自己有生之年，可以抱抱自己的孙子，但不知道等不等得到？”

年轻时大家开口闭口拼事业说爱情，如今一碰到面，关心对方是“你开心吗？你人还健康吗？”平安才能喜乐。