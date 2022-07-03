吴刚新书发布会 秦淮 黄清元 女儿吴思佳助阵

本地资深歌星吴刚被爆怕得罪人，所以人前少说话。

吴刚昨午（7月2日）在国家图书馆16楼的观景阁举行第一本自传《天边一颗星》新书发布会，约百名支持者赴会，现场一片闹哄哄，而本地六七十年代著名歌星秦淮、黄清元、本地艺人蔡笃翠和吴刚女儿吴思佳也前往助阵。

新书发布会上，秦淮、黄清元、女儿吴思佳和视障歌手吴锦发，还有吴刚呈献了一场音乐会，献唱了多首经典的怀旧歌曲，像《白云》《曼莉》《水长流》《几度花落时》《天边一颗星》。

黄清元和吴刚都是华义中学的校友，但黄清元是在后来跑歌台认识吴刚，他在台上说，曾经和吴刚一起到泰国跑码头，从曼谷到合艾，“当时他的《水长流》在泰国很红，所到之处，都很多粉丝。”

提及对吴刚的印象，黄清元说，吴刚是个很容易相处的人，不过，沉默寡言，不爱说话，走路慢条斯理，“或许因为不爱说话，所以他一直都没有是非。”

疫情期间在中国待了7个月，近日刚返回国门的秦淮则爆说：“吴刚深知说话太多会得罪人，就选择不多说话，这不是基因......”让全场捧腹。

他也开玩笑地说，他不解吴刚请他出席发布会是因为自己年纪大，还是对他表示尊敬。

值得一提的是，吴思佳自弹自唱了自创英语歌曲《Night》和经典金曲《月亮代表我的心》，出色的嗓音，可说是继承了父亲吴刚和母亲夏蕙的演艺与歌唱细胞。

女儿吴思佳：爸爸鼓励我追求自己的梦

女儿吴思佳说，吴刚经常鼓励孩子勇于追求自己的梦。吴思佳会后受访时说：“在教育孩子方面，父亲经常鼓励他们三兄妹勇于追求自己的梦，所以从小到大，她自己就秉着父亲勇于追求梦想的精神而去追求自己的音乐理想。”