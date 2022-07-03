对姐夫具俊晔袭胸挨轰 小S回应：那是我们的日常

（台北讯）第33届金曲奖颁奖典礼2日（星期六）在高雄巨蛋举行，小S和陶晶莹颁发“年度歌曲奖”时，大S老公具俊晔（Koo Jun-yup）突然现身，还用中文说“大家好这是我的小姨子，这是我的偶像，你们是我的朋友，我很高兴来金曲奖。”让观众相当惊喜。

不过小S与陶晶莹竟伸手来抓具俊晔左胸，此举引发两极评论，有人认为有趣，也有人说看了感觉不舒服，觉得小S在性骚扰姐夫，何况具俊晔还当众喊“安堆”（韩文，不可以之意）。对于网友的批评，小S回应：“那是我跟姐夫的日常，姐夫、我姐都知道我在开玩笑！不然姐夫早告我了。”

顽童恶搞马念先被轰

饶舌团体“顽童MJ116”颁发最佳华语男歌手奖时，同样因为开玩笑而被轰失礼。

团员大渊在宣布得奖人前故意开玩笑，“马……上由瘦子为你揭晓”，让众人误以为入围者之一马念先拿下歌王，此举惹来网民愤怒，大骂“真的不好玩，欺负马念先”。

马念先微笑以对，被网友大赞“很有风度”，他在面簿透露事后大渊传了简讯向他道歉，而他并不觉得大渊在开他玩笑，“老实说，我当下并没有反应出来，我脑中一直在想是广仲还是黄宣，哈哈”。

典礼结束后一直有人跟他提到顽童的玩笑不得体，他才知道这件事。不过他完全不介意，大器表示“拜托，我是顽童的偶像欸，大渊的玩笑我买单。”

“顽童MJ116”的大渊（左图中）颁奖时开了马念先（右图）的玩笑。（互联网）

李毓芬新歌广告太洗脑

不少网友对本届金曲奖的广告时间“印象深刻”，原来电视台转播时穿插李毓芬新歌《再见公主》的宣传，虽然只有短短的15秒，但由于不停的轰炸式播放，加上强烈电子鼓点还有不断重复的“再见了”三个字，让网友们只要一进广告就觉得又要被洗脑了，相当崩溃。

网友调侃说，李毓芬没参加金曲奖，却是最大赢家，纷纷留言“一直再煎再煎再煎（再见）”“再见广告多到反感”“不要再煎了”。