第33届台湾金曲奖颁奖典礼花絮 蔡健雅夺四奖 蔡妈妈大赞女儿实至名归

（台湾讯）第33届台湾金曲奖颁奖典礼7月2日在高雄巨蛋举行，蔡健雅以“Depart”专辑入围八奖项，最终夺下四奖，包括最佳华语女歌手、最佳演唱录音专辑，不仅创下共拥四个歌后奖座的纪录，还连夺最佳华语专辑和年度专辑，是本届大赢家。

蔡健雅在典礼后台与母亲一起受访，蔡妈妈大赞女儿“实至名归”，并说：“谢谢金曲奖，谢谢你们台湾人爱我的蔡健雅。”一旁的蔡健雅感动落泪，并拥抱妈妈。

蔡健雅透露已两年没跟妈妈见面，但一直有通电话，这次妈妈特地飞到台湾陪伴出席颁奖礼，她说：“她是我的幸运物。”

蔡健雅随后在IG发文，感性地分享与母亲的互动。“妈妈隔离后第一天早上在我家，我们母女俩很久没有见面了，为她煮了早餐，边吃边聊。当时一度有阳光照进来，我看到她慈祥的面孔，心想，我一定要为你得很多奖，让你感到骄傲。后来，她在沙发上陪我钩针，睡着了，猫咪在我们俩中间。我又停了一下，想用眼睛去捕捉那个珍贵的画面。庆幸在这阶段的自己愿意停下脚步，不再追着跟上世界的步伐，而是好好享受身边的美好人事物。”

蔡健雅：最想得年度专辑

四个奖项中，蔡健雅说年度专辑是她最想得的。“可能是因为它的意义吧！不是为了证明自己是什么，但是我觉得在这个时候，可以记录这几年发生的事情……我想为地球写歌，为人类写歌，这是我希望可以被更多人听到的，所以得到年度专辑的时候，就是会被关注，就是很现实，我只是为了这样子。”

对于四度封歌后创下金曲纪录，她直呼不可思议：“其实破纪录不是我的目标，我觉得金曲奖在我人生扮演关键角色，金曲奖一直会在音乐的路上给我一个暗示。”她说当年录制《双栖动物》专辑后有阵子不想再唱，以为自己不被需要了，但得奖后就找回做音乐的初衷。

歌后奖第一轮评审就胜出

本届评审团主席阿弟仔向媒体透露，蔡健雅在歌后奖的第一轮评审就胜出，“整张专辑非常出色，加上她这次的返璞归真，让所有评审给她这样的鼓励。”至于最佳华语专辑奖，阿弟仔分析蔡健雅胜出原因，“金曲奖考虑整体工业水平，她身兼制作人，包括录音所有环节都表现高水准。”