倪匡晚年被封“智慧老人” 却遭电话诈骗 与亦舒20多年不往来

香港著名作家倪匡星期天（3日）逝世，消息传出后立即登上微博热搜第一位，更有不少网民涌入倪匡生前曾开设的微博账号上留言悼念“大侠一路走好”。

凭借《卫斯理》系列而成名的倪匡，与金庸、黄霑及蔡澜被誉为“香港四大才子”，老年更获得“智慧老人”的称号。但世事难料，这位智慧老人也曾遭电话诈骗。倪匡在2015年时曾在香港报章亲自撰文，描写自己被骗的经过。

倪匡称，当时他接获一个男子来电，对方自称是某教授，由于倪匡很欣赏这位教授，便不疑有他，没有多加确认对方身份。对方称自己身患重病，想将自己生平的作品出版成一个作品集，并会派一个学生到倪匡家中讨论相关事宜。倪匡不疑有诈，便答应下来。

不久后，“学生”登门拜访，并带着一个表弟来访。倪匡邀请他们入屋详谈，却在过程中越发觉得奇怪，因为那个“学生”很多时候都含糊其辞，加上表弟不停在旁拍摄他们谈话的场景。然而倪匡却没有道破，一直与他们详谈数个小时。“学生”最后想从倪匡这边要到他几位老友的电话，但当时的倪匡已知自己“被骗”，含糊带过。这起电话诈骗尽管没有涉及金钱，但事后倪匡在描写事发经过时仍自嘲自己“蠢得不得了”，竟让骗徒登门入室。

“智慧老人”悉知日本次文化

倪匡好友蔡澜曾在2019年于社媒面簿上说自己被倪匡的一个问题考倒了。蔡澜说：“他认为我对日本什么都知道，便问我日本女孩子穿迷你裙与长袜之间，露出的一截，有个专有名字，是什么？”蔡澜之后到日本时询问当地出版社的人才得知答案，叫“绝对领域”，是日本次文化的用词。

蔡澜与倪匡。（图/互联网）

与亲妹妹相处的智慧

倪匡的智慧也展现在与亲人的相处上。倪匡有7个兄弟姐妹，他排行第4，排行第6的妹妹亦舒（倪亦舒）与他相差11岁。亦舒也是香港知名的作家，作品包括《玫瑰的故事》《我的前半生》《流金岁月》等。

据港媒报道，亦舒已移民加拿大多年。亦舒更被爆出与亲儿子断绝关系约30年。倪匡2013年接受媒体访问时曾透露，兄妹两已有20多年没见，他以开玩笑的口吻说亦舒不联络他，他每次致电给妹妹时都会被转至语音留言信箱。被媒体问及不联系的原因，倪匡回答：“无特别事情，何必妨碍他人生活，俗人不明，以为必要，十分可笑。”

尽管两人感情一般，但倪匡仍旧非常疼爱亦舒，还指亦舒把卫斯理写进了小说里，亦舒的每一部作品他都有看，更大赞妹妹的文字比他好。