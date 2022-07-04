被拍到连续3天多次出入小区 井柏然与超模刘雯传出绯闻

近日，有媒体拍到中国超模刘雯连续三天多次出入男星井柏然家中，两人的恋爱绯闻甚嚣尘上。

中国八卦媒体今天（4日）曝光了“刘雯连续3天现身井柏然小区”的视频。据该媒体爆料，井柏然6月28日杀青后回家，刘雯和助理29日下午出现在井柏然所住的小区。将刘雯送进去后，助理便离开了。30日早上刘雯出门工作，晚上再度返回井柏然小区。7月1日刘雯从井柏然家小区出门做核酸检测，随后乘车返回自己家。

刘雯被拍到连续3天多次出入井柏然家所在的小区。（图/互联网）

这并不是媒体第一次疑似捕捉到两人的身影。6月中，有媒体拍到刘雯现身井柏然所住的酒店，待了一个晚上，次日独自离开。而5月底曾有北京网友称夜跑时偶遇井柏然及刘雯。照片中女生坐在脚踏车后座。

有网友爆料称夜跑时偶遇井柏然及刘雯。（图/互联网）

33岁的井柏然出道多年，唯一公开的女友是倪妮。他们2016年被拍到过夜，随后大方承认恋情。恋情维持了2年，有传2018年两人已分手。而今年34岁的刘雯则未对外公开过任何一段感情。她过去曾与Super Junior成员崔始源一起合作过恋爱综艺节目《我们相爱吧》，当时她在节目中自爆自己在感情方面是一片空白，从未有过恋爱的经验。2019年刘雯参与节目《奇遇人生》时也再次提及自己没有谈过恋爱，更开玩笑说：“一个人也挺好的，工作就是我的男朋友。”