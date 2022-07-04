星星陨落2022：倪匡剧本只写不改 成就奖谢辞仅10字

“香港四大才子”之一倪匡3日（星期天）逝世，享寿87岁。倪匡是著名科幻小说作家，但与娱乐圈的渊源颇深，他曾创作过300部电影剧本，首次撰写剧本的电影《独臂刀》更被誉为武侠电影鼻祖，而李小龙主演的《精武门》也出自倪匡之手。此外他还是昔日“玉女掌门人”周慧敏的家翁，以下为读者整理出倪匡和娱乐圈有关的小故事。

写剧本“出门不验货”

倪匡自1967年创作首个剧本《独臂刀》后，历年被拍成电影的剧本多逾300个，产量惊人，高峰期每三四天就可以完成一个剧本。

他曾说过是因为导演张彻找上门，才开启了他的编剧之路。他当时向张彻表明对电影没兴趣，也不会写剧本。但张彻游说他把剧本当小说去写，并以金庸小说《神雕侠侣》的断臂杨过作为点子，发展出一个断臂少年的武侠片，倪匡认为可行，便着手开始写《独臂刀》的剧本。

作家沈西城曾在著作《香港三大才子：金庸、倪匤、蔡澜》中提到，倪匡与张彻能合作愉快，是因倪匡有“出门不验货”的原则，即货出不认，更不会作出修改。

倪匡生性豪迈，言明两个原则：“钱是先收的，写后不改的。”他坦言自己主观性很强，一稿已把最好的写出来，如收稿者不同意，他也不修改。当年张彻默许了他的要求，《独臂刀》上映后，倪匡进戏院看，这才发现剧情经过了张彻大幅度删改，他笑言只剩下“独臂刀”和“倪匡”五字是属于他的。

《独臂刀》是倪匡创作的第一个剧本。（互联网）

曾被赖账写剧本先收钱

倪匡在编剧界的声名响当当，除了因为产量多、题材覆盖范围极广，更重要是他拒绝被赖账，请他写剧本要按规矩“先收钱后交稿”。

原来倪匡曾经上过两次当，一次是写了剧本收不到钱，另一次是收到空头支票，故此必定在确定收到钱后才肯动笔。但据徐克透露，倪匡只要收到钱，就一定准时交稿。

赞媳妇周慧敏“天下第一”

“玉女掌门人”周慧敏2009年嫁给倪匡儿子倪震，她曾接受电视访问时这么形容家翁，“很特别的老人家，不按常规，很有赤子之心。”

周慧敏与公婆不需刻意维系关系，都是很轻松自在的相处模式，更认为倪匡看待人事物的角度，是她学习的精神，“我公公心目中，永远保持一个赞美的态度，他对任何事情，都能找到赞美的角度，对人或事，所以他永远都觉得那人很好玩、那事很开心。”而倪匡谈起周慧敏也是赞美有加地说：“做媳妇天下第一，去哪里找”。

倪匡之子倪震（右）娶了“永远的玉女”周慧敏。（互联网）

曾亲自演出卫斯理

倪匡塑造的经典角色“卫斯理”曾被许多著名演员如周润发、刘德华和许冠杰等诠释过，但你知不知道其实倪匡也曾在1990年的电影《漫画奇侠》中演过卫斯理？

当年蔡澜监制电影《卫斯理与原振侠》时请倪匡亲自演出。当时倪匡没有上过镜，便一口拒绝，于是蔡澜说：“借的外景地是全香港最高贵的会所大厅，而且还有多名美女，喝的酒是真材实料的路易十三。”倪匡听了即刻答应。

戏拍完后，倪匡上了瘾，从此跨界当起演员。有一次开拍电影《群莺乱舞》，倪匡演一个马上风死掉的嫖客，但他竟喝醉了酒，全组人已经准备好了，只等他上场，可是他连站都站不起来。

倪匡在《漫画奇侠》中客串卫斯理一角，和王祖贤有对手戏。（互联网）

获终身成就奖谢辞仅10字

倪匡除名作《卫斯理》系列外，在1960年代末，香港武侠影片兴起之时转而从事剧本创作，除了《独臂刀》《新独臂刀》，代表作还包括《唐山大兄》《马永贞》及《方世玉与洪熙官》等，对香港电影业发展有着举足轻重的推动力。

他于2012年获颁第31届香港电影金像奖终身成就奖，当时他撑拐杖上台，然后拿出致谢辞的纸风趣说：“我讲10个字，不会太多时间，多谢大会，多谢大家，多谢！”干脆利落的谢辞充分展现他洒脱豪迈的个性。

倪匡2012年获颁香港金像奖终身成就奖。（互联网）

主持《今夜不设防》留下经典

1989年到1990年之间倪匡与另外两位才子黄霑和蔡澜推出深夜成人谈话节目《今夜不设防》，被形容为“花花公子式的三级电视节目”，三人在节目中与知名女歌手和演员大聊敏感话题，获邀嘉宾巨星云集，有周润发、成龙、张曼玉、林青霞、惠英红、钟楚红、关之琳、邱淑贞、巩俐、已故张国荣等。

其中一集邀来陈玉莲做嘉宾，谈到性在一段亲密关系的重要性，倪匡爆出一句：“天下没有性冷淡的女人，只有性无能的男人。”成了节目经典片段。