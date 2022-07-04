遭骗光财产、持刀威胁 韩星上节目含泪揭露亲哥恶行

韩国男艺人朴修弘（Park Soo-hong）今年4月传出控诉遭亲哥骗光财产、买死亡保险等消息。他最近上MBC节目《实话探险队》，亲自吐露自己不得不与亲哥打官司的原因。

朴修弘在节目中透露，从出道以来就是哥哥担任经纪人的身份。从事演艺工作30年下来，朴修弘都不疑有他。一直到后来发现账户出现了多笔没有看过的明细，朴修弘才发现单单是过去10年，自己被哥哥一家侵吞的财产就高达116亿韩元（约1200万新元）。律师透露，朴修弘和哥哥约好收入以7比3分成，但实际上钱都进了哥哥的口袋。哥哥也会管理朴修弘的身份证、印章等个人证件，又借机倾占40亿韩元（月400万新元）的个人资金。

朴修弘一直很信任哥哥，希望能与对方透过谈话解决，但哥哥却拒绝与他联系，令他只好提起赔偿诉讼。在准备诉讼过程中，朴修弘发现，哥哥曾以他的名义保了8个死亡险，最大的收益金额达10.7亿韩元（约100万新元）。朴修弘在节目上回忆这件事时说：“怀疑哥哥这件事本身就像犯罪一样。只要他说这是你的、买这个保险，我都会相信。”

另外，哥哥认为朴修弘的女友八字不好，会毁掉朴家，因此拿刀威胁朴修弘，称不分手的话要与他同归于尽，“你结婚会毁了我们家！那就你和我都去死吧！”当哥哥被父母怀疑时，他更是以死对全家人进行情绪勒索，也因为这样全家人都得听哥哥的。

在诉讼过程中，哥哥还对外放话说朴修弘爱去声色场所、说自己没钱都是假的等谣言，网络上更传出朴修弘妻子和小开到美国赌博吸毒的传言。朴修弘气得提告，于6月28日透过法律还妻子一个清白。然而，朴妻却因谣言一度患上社交恐惧症，至今仍惧怕面对人群。

节目中的采访环节，朴修弘都保持镇定，一直到节目快结束时，制作组播放了圈内人士为朴修弘应援的视频，让他瞬间泪崩。其中国民MC刘在锡也公开替朴修弘加油打气：“我过得很苦的时候，哥哥成了我很大的安慰，我很尊敬也很喜爱大哥，这份心意未来也不会改变，一辈子互相依靠吧！”