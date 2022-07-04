40岁《超偶》冠军歌手朱俐静癌逝

（台北讯）40岁歌手朱俐静惊传不幸病逝。朱俐静2009年以《超级偶像》第3季获总冠军之姿出道，去年初她在发片记者会坦承罹患乳癌，透露持续靠药物治疗。她当时表示整体状态“比前一阵子还要好”，已找到与“新身体”相处的方法，不料仍难敌病魔摧折。朱俐静的家人4日（星期一）晚上在面簿证实她于3日病逝的噩耗。

朱俐静脸书全文:

来自俐静家人的声明：

感谢各方的关心～

总是开怀大笑，用音乐带给大家满满正能量的朱俐静 MIU，己经在7月3日平静地离开了我们。

对于工作，对于生活，她始终非常努力，她的离开，家人们都还在悲伤的情绪中，也还有很多事情要处理，恳求媒体记者能给家人们再多一点空间和时间。

知道大家一定有很多话想跟MIU说，我们会再公佈追思会的详细资讯，恳请大家体谅！

另有其他友人向《苹果新闻网》透露上周突然看到朱俐静在IG Po出类似生前契约的帐单，但不到半小时就火速删除，当时友人觉得十分讶异。朱俐静的个人面簿和IG发文都停留在4月23日，近3个月都没再发文。

去年10月朱俐静出席乳癌防治活动，努力抗癌的她自称是“负面教材”，因为全心投入工作，忘了好好关心健康，“生活重心失衡，疾病就会找上”，当时她说自己靠中药与西药同步调养、治疗，也分享吃药后有不少副作用。