“阿汤哥”Tom Cruise(汤姆克鲁斯)主演的好莱坞大片《捍卫战士:独行侠》(Top Gun:Maverick)在今年上半年全球票房称霸,本地却当“老二”。梁志强导演的《女兵外传》两集都跻进十大亚洲票房。

《捍卫战士:独行侠》全球狂收10.21亿美元(约14.27亿新元),硬硬把9.51亿美元(约13.29亿新元)的《奇异博士2:疯狂多元宇宙》(Doctor Strange In The Multiverse Of Madness)推落到第二名。《捍卫战士:独行侠》在本地票房收680万元,暂排在993万元的《奇异博士2》之后。