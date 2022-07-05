D社出手 20师生发言证南柱赫清白

凭借韩剧《二十五，二十一》人气再攀升的男星南柱赫（Nam Joo-hyuk）日前卷入霸凌风波，尽管公司立即回应喊告，受害者却持续爆料，双方各说各话。韩国“最强狗仔”Dispatch（D社）今天（5日）出手，释出一篇访问了南柱赫的18个同学、2个班主任的报道。

据D社报道，针对南柱赫校园霸凌一事，20个受访者都异口同声表示“没这回事”。综合18个同学的说法，他们表示那所高中的校风严格，赏罚分明，根本不存在霸凌小团体的存在。另有同学表示“摔跤陪练”小团体确实存在，但否认了南柱赫参与其中。“南柱赫所在的文科班和理科班的楼层不同。偶尔在课间休息的时候去文科班，同学们在教室后面玩摔跤。印象中不是压抑的氛围，而是（男生之间）吵吵闹闹的程度。”还有同学提及，最初爆料者提到的行为是别的同学所做的，与南柱赫无关。

南柱赫的班主任老师也异口同声替南柱赫澄清。一年级的班主任更是强调：“我要赌上我教师生涯的自尊心，因为当时还是可以体罚的时期，连女老师都拿著棍子。 家长还会做好棍子送给老师们。即使打也要让孩子们成人，至少在我教书的时期，校园暴力这种事情是不可能发生的。”三年级的班主任则表示印象中的南柱赫是个善良、品行不错的学生。三年级班主任也坦承南柱赫并不是完美的学生，“如果说缺点的话，就是太常迟到？但他被抓到要被惩罚时，从未反抗，会依照指示行事。”至于二年级的班主任，D社表示他已退休，无法联系。