与朱乐玲交心35年 潘玲玲：我们的友情很过瘾

当年我十七你十八，演技派女星潘玲玲细说与朱乐玲35年姐妹情！

玲玲最近在社媒贴上与朱乐玲合照，两大美女五官靓丽，对比两人年轻时朱颜未改、非常冻龄。

玲玲至今仍在本地电视圈打拼，朱乐玲自嫁人后退出演艺圈多年，问起缘分，玲玲告诉《新明日报》，好姐妹虽非经常见面，但一通电话、一个短讯就能约起来，爽快不忸怩，数十年来默契不减，笑说“我们的友情很过瘾的！”

十七八岁就认识

常说娱乐圈利益熏心、人心难测，两人如何交心？

“我们都是1987年演员训练班学员，1988年签约电视台，当初班上最年轻的就是我们三个小妹妹，乐玲才18岁、碧仁18岁，我也才17岁！”玲玲忆述当年情。

少女时代认识，玲玲当年还在念书，18岁的乐玲早些步入社会，当上新航空姐，“来上演员训练班时，她还穿着空姐的娘惹制服，涂着红红的指甲油，打扮非常亮眼！”

但彼此在戏剧碰头的机会不多，玲玲记忆中就只有合作过《迷离夜》，但在该剧不同的故事中亮相，无对手戏。

朱乐玲：对演戏仍有热忱

乐玲后来嫁人，淡出演艺圈，移居日本，育有二女，家庭幸福美满，玲玲飞日本旅游作客，乐玲总会热情款待，好姐妹到处去，总有说不完的话，友情多年来不曾变质，玲玲表示：“正因为我们待对方都很真心，纯纯的友情一直维系。”

记者试图通过玲玲联系人在狮城的乐玲，但乐玲以“只是普通主妇，暂没有什么动向可说”婉拒访问，不过，透过玲玲，已超过20年没拍戏的乐玲表示，若有适合的剧本与角色，她乐意接拍新剧，她对演戏仍有热忱！

阿姐郭舒贤、郭妃丽已以部头约形式接新剧，不知电视台会不会也动起乐玲的脑筋？

两人都保养得宜

说起相处趣事，玲玲笑说：“乐玲常爱纠正他人说话，包括华英语发音，她语言能力强，对发音咬字非常认真……”

记者赞两大美女站出来就够亮眼，玲玲说乐玲的五官本来就很漂亮、皮肤也很细嫩，多年不变，保养得非常好。

“我一直觉得乐玲看上去比较‘小姐’，不会当家庭主妇，但她居然真的做到了！照顾两个女儿无微不至，还会下厨，简直就是一个全能妈妈！”说时语带惊叹。