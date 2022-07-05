传抄袭论文害惨毕业生 翟天临反呛网友：是你能力不行

凭借《兰陵王》中北齐皇太子一角走红的35岁中国男星翟天临，在2019年爆出论文抄袭事件，最后博士学位没拿成，演艺生涯也受到波及。

近来少在社媒发声的他，罕见在微博上力挺偶像张学友，然而网友们却不买单，持续指责翟天临2019年学术造假一事。不少网友认为正因他的抄袭事件，才造成中国教育部下令严格审查论文重复率，令每年的应届毕业生“苦不堪言”。

嫌少对此事作出回应的他星期一（4日）晚上突然回呛网友，在评论区写道：“论文要求应该严，以前也没有不严。写论文会来怨我的人们：规则一直在那里，你们抱怨规则严格，到我这里泄不着愤，我也不会听。少在这捏软柿子以为自己多能耐，写不过不符合规则是你能力不行，我又没让你不通过，怨得着我么真有意思。”

翟天临在微博回呛网友。（图/互联网）

同时他还回复网友，“规则更加严格，就是说之前不够严格吗？现在变严格了，你觉得是没有必要的？还是规则不该严格？还是你想用你认为的以前的不严格的规则完成？你应该让自己更优秀符合规则啊…”

翟天临还表示自己的文章并没有问题，只是有人不让他为自己反驳。言下之意是此事背后藏着不为人知的隐情。

翟天临澄清自己的文章并没有问题。（图/互联网）

翟天临原本获得北京电影学院博士学位，还进入北京大学博士后科研流动站。2019年，他在一次直播中脱口而出“知网（中国最大学术论文资料库）是什么”，遭网友起底他的论文查重率高达40%，涉嫌抄袭。后来北京电影学院宣布撤销翟天临博士学位。有传中国教育部因此下令严格审查论文的重复率，大幅提升毕业门槛，2019年更被网友戏称是“天临元年”。如今翟天临为自己的澄清之举更被网友调侃“天临四年，翟天临舌战毕业生”。