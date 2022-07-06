16年夫妻缘尽？黄嘉千惊传与夫打离婚官司

（台北讯）台湾女星黄嘉千在2006年与加拿大籍的夏克立结婚，3年后迎接可爱女儿“夏天”出生，夫妻俩不但经常透过社媒分享家庭生活，甚至还带小宝贝上过亲子实境秀，受到广大观众欢迎。这些年始终给人一家和乐幸福印象的他们，如今惊爆夫妻俩分隔两地已1年，感情急转直下，意外被发现正在打离婚官司。

针对此事，她本人对台媒并未否认，只说希望能再给她一些时间消化，晚点再做回应。

【更新】黄嘉千透过律师赖芳玉发124字声明回应，称“这个决定也是很不得已”，对于占用社会资源深感抱歉。

黄嘉千声明稿。（互联网）

结婚多年家庭形象幸福

去年夏天，夏克立还开心贴出与老婆黄嘉千在加拿大生活的照片，脸上笑得灿烂。不料才过1年，却爆出16年婚变，据台湾《镜周刊》报道，有知情人士透露，其友人前段时间到士林地方法院办事，辗转得知黄嘉千有案正在进行诉讼，本以为只是同名同姓的人，不料一查，黄嘉千官司的对造，竟是夏克立，因此两人打离婚及相关官司的事情，首先在司法界传开。

黄嘉千与夏克立结婚多年来，始终给人感情甜蜜、家庭幸福的感觉，也经常一同现身出席活动、拍广告，甚至2015年夏克立还带着夏天参加中国大陆真人秀《爸爸去哪儿》第三季。不仅女儿混血可爱模样讨人喜欢，夫妻俩的育儿观念也备受推崇，让人难以相信夫妻俩如今不只分隔台湾、加拿大两地，也确实将在暑假对簿公堂。据说官司是由黄嘉千提出。

9年前曾爆婚姻危机

如今黄嘉千与夏克立于生活、工作都是各过各的，原本长居台湾发展演艺事业的夏克立，如今人在加拿大忙着其他工作与生活，又因疫情无法返台。据知黄嘉千去年推掉不少工作，理由是想好好陪伴家人。

早在2013年，夫妻俩就曾爆发婚姻危机，除了传出寻求婚姻谘询外，男方更被媒体直击前往“便服酒店”，不过事后他澄清称去谈生意，也有和老婆事先报备过，当时更晒出和爱女合照辟谣，指报道偏离事实，一家三口依旧相当幸福，希望外界不用过度解读。

夫妻现状如平行线

夏克立过去身上始终贴着“黄嘉千老公”的标签，让他一度对自己没有自信，直到上《爸爸去哪儿3》打出知名度，才逐渐找回自信心。翻查过去夫妻俩无论是公开露面或是社媒发文，都可发现在疫情期间两人基本上是各过各的。仍有电影梦的夏克立回到加拿大后，从事动画方面的幕后工作，跟过去的工作模式落差很大。家人都不在身边，他偶尔分享生活日常，几乎都是自己徜徉在加拿大自然风光中的照片。

黄嘉千留在台湾，多半是接舞台剧，跟夏克立宛若两条平行线，且在社媒上双方早没互动，夫妻关系急转直下。