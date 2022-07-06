香港四大才子剩80岁蔡澜 网络频道订户16万

香港四大才子之一的知名科幻作家倪匡上星期日（3日）离世，享寿87岁，消息震惊全亚洲，读者们都十分不舍。过去，他与金庸、黄霑、蔡澜被誉为“香港四大才子”，如今只剩80岁的蔡澜一人在世，让人感受到岁月的无情飞逝。

以科幻小说闻名的倪匡，著名作品有《卫斯理》系列、《原振侠》系列等。金庸则擅长武侠题材，经典作品有《射雕英雄传》《神雕侠侣》《鹿鼎记》《天龙八部》《倚天屠龙记》等，于2018年离世，享耆寿94岁。黄霑除了作家身份以外，同时也是知名广告人、词曲创作人，于2004年癌逝，享年63岁。

新加坡出生却长年在香港发展的蔡澜，今年8月便81岁高龄，但人却依然机灵且紧贴时代，作风跟许多老人家很不一样。他除了经常在微博发文，更开设自己的YouTube频道“蔡澜花花世界”。前年蔡澜生日还与锺楚红一起庆生，微博照片看出精神相当饱满，吸引网友纷纷留言。

蔡澜从电影幕后工作出道，到90年代进军饮食界，以美食家、美食专栏作家和导游身份，带团遍游世界享受人生，风流快活。早年他为电视台主持过不少旅游饮食节目，前年底转攻YouTube，开设频道，通过视频分享饮食见闻。频道开设至今超过一年，订阅者已将近16万，不输给年轻人。