林湘萍一家四口拍广告

暌违三年，林湘萍回新拍新剧，今早（7月6日）第一个工作就是一家四口拍家庭开心健康水广告！

湘萍的圈内好友，也就是Artistes Marketing Asia Pte Ltd艺人演艺广告公司老板郑国辉（Alan Tay）今午受访证实此事，湘萍每一次回新，郑国辉都会为她安排广告拍摄，此趟合家拍健康水广告就有五位数酬劳袋袋平安。

回新除了与家人朋友团聚，广告拍摄、也为拍剧，湘萍今午接受《新明日报》访问，感恩电视台厚爱、粉丝支持，被新剧角色吸引就飞回来，现阶段剧种、角色不便透露，只说会拍到10月底或11月初。

但最令湘萍开心的是，她将与家人在新加坡欢庆国庆日！

“我回来拍戏的唯一请求，就是国庆日不开工，让我能和老公及孩子一起感受国庆日普天同庆的欢悦！”

不在新加坡的日子，每年国庆，湘萍一对宝贝子女都会穿上爱国T恤、拿着小小国旗唱起国歌。今年她哀怨拿不到国庆入场券，或许会订酒店观赏国庆烟花绽放！

若上《红星》“神台”压力大

湘萍在今年《红星大奖》赢得第九座红星，明年再添一座就上神台了，对此，湘萍笑说：“其实拿到第八座已心满意足，拿到第九座非常惊讶，我作品不多，现在问第10座，上神台压力很大的咧”，她笑，但透露小小心愿，希望能带孩子亲自到现场感受《红星大奖》颁奖盛宴。

这是否意味，明年《红星》颁奖礼将能见到湘萍合家亮相？

湘萍在演艺圈拍过的经典作品不少，当中曾参与倪匡小说改编的《卫斯理传奇》，剧中饰演的是“卫斯理”（陶大宇饰）的表妹黄红红，得悉大师离世，她受访语气很惋惜：“他的作品将永远留在观众与读者的心中……”