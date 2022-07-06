小栗旬等多名大咖丑闻连环爆 爆料者：“报复明星见死不救”

日本一线男星小栗旬近日被爆全裸唱K的不雅照，其实在他之前，已有绫野刚、新田真剑佑、城田优、大原樱子、泽尻英龙华、山田孝之、佐藤健、山下智久等先后中招。日媒挖出专揭艺人黑材料的幕后人，原来他是日本时尚品牌50岁前社长东谷义和（暱称ガーシーGaaSyy），他已转型当上专门爆料的网红（YouTuber）。

东谷义和目前对绫野刚和小栗旬所属的Tristone事务所咬住不放，扬言之后目标会是同门男星田中圭和坂口健太郎。

据报道，东谷义和正代表NHK党竞选参议员，却在全国播放的政见广告中大爆艺人、企业家和运动员的丑闻，内容涉及暴行、未成年饮酒和淫行、嗑药、性骚扰、性癖等，并承诺会在7月10日选举结束后公布当事人全名。

据知他共祭出47发猛料，包括“足球选手强迫堕胎、解除婚约”“人气歌手虐待动物”“上市公司社长家暴”“歌手与监禁伤害致死事件的关联”“搞笑艺人的大麻疑云”“男演员与女主播海外旅行”“女歌手和黑道的关系”“歌手的巨额麻将赌博”“大牌演员强迫未成年酒店妹喝酒，造成女方急性酒精中毒送医急救”等等，大部分都以名字的首字母指称当事人，有些则连缩写都不敢透露，“因为讲了大家都猜得到”。

东谷义和除了小栗旬（左一）、绫野刚（右一），也爆过多名大咖男星的黑料。（互联网）

为什么他手上有这么多人气男星的私密照？据媒体起底，他原是一名企业家，事业版图包括潮牌“QALB”，也是节目企划制作、广告代理等，在演艺圈交游广阔。他自称和已引退的综艺大哥岛田绅助，以及小淳、新田真剑佑、城田优、绫野刚、山田孝之、佐藤健、山下智久等多位明星有好交情。

但他后来沉迷赌博，负债高300万新元。他被迫将事业转手，更闹出诈欺事件逃亡到杜拜，因不满明星好友对他见死不救，于是开设网络频道爆料报复，短短50天超过100万人订阅，目前已有124万订阅者，传靠经营频道月入50万新元。

东谷义和自称27年来为艺人们的“仲介”，帮他们安排饭局、旅行、办庆生会，介绍女性陪伴男星吃喝玩乐等，因此手上握有不少男星私下的聚会照。然而，当他因欠债人生跌落谷底时，那些艺人都对他见死不救，于是他变身成爆料网红，揭发艺人的私生活。他扬言当选参议员之后仍会继续爆料，确认当选会立即揭晓47个爆料的真实姓名，如果落选则仅对网络频道的付费会员公开。不管当选与否，他都如同投下47颗定时炸弹。

他6月29日在推特贴出小栗旬疑似全裸唱KTV的多人玩乐照，该推特帐号不久被冻结，隔天他另开新帐号也迅速挂点。与他同样身在杜拜并参加参议员选举的FC2网络公司创办人高桥理洋，更在推特发出“不自杀声明”：“如果东谷跟我突然死掉，一定是他杀，我先在这里做出宣言。”

不过，东谷义和自己也可能有黑料。去年12月他被某人气网红指控向厂商宣称可敲到网红拍广告，之后却拿钱不办事，也迟迟不返还费用；又传出他对多个女歌迷宣称可安排她们到韩国和BTS见面，却在歌迷汇钱后，在出国前夕临时取消活动，引起诈骗说法。