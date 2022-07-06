娱乐吃瓜：导演不一定凶！陈罗密欧获“第三只眼” 黄嫊芳被激出潜力

导演是一部剧的灵魂，好的导演能带领团队把戏拍好，也能激发出演员的潜力。导演骂人的例子我们听得多了，但导演难道都和演员站在对立面吗？zaobao.sg访问陈罗密欧、陈邦鋆、黄嫊方和许美珍，谈谈对他们影响深远的导演。

陈罗密欧：演员需要导演当“第三眼”

演不出情感流露，陈罗密欧感激导演耐心说故事，帮他进入状况。

陈罗密欧庆幸自己入行以来遇到很多好导演，“像我之前拍《心里住着老灵魂》的导演们都很好。要演一个老人除了功课要做足，我还需要第三眼，也就是导演的视角。我记得当时导演说我的动作和眼神出卖了我，要求我不能太敏锐，这些都是我容易忽略的细节。”

他也一直对两位女导演心存感激，“一位是我在当临时演员时就认识的，她很严厉也挺凶，一直雕我的语法和咬字，坚持要我讲标准华语，不断要我重来。当时我有点懊恼，但是拍了那么多年的戏后，我终于明白她的苦心，也养成了不擅自更改台词的习惯。这位导演在我入行后仍跟我保持联络，不断给我鼓励和意见，她可以说是我的贵人，一直很照顾我。”

另一位是陈罗密欧在拍《骤变》时认识的导演，“那是我第一部担任主角的戏，压力非常大，感情戏也拿捏得不好。我记得有一场爱犬死去的戏，我需要真情流露，但一直做不到。导演于是走到我身边跟我分享很多小故事，帮助我进入状况。”

那次的经验让他了解到导演的重要性，“他们除了要懂得导戏，还要善于讲故事，引导演员进入状况。导演在片场要兼顾的东西非常多，有时因为时间、天气或各种因素会让他们很暴躁，要怎么在压力下完成拍摄，又不影响演员的情绪，是很不简单的。导演要懂很多，知识、沟通和敏感度缺一不可。”

陈罗密欧（右）在《心里住着老灵魂》中和向云饰演老夫老妻。（取自IG）

陈邦鋆：好导演引导演员思考

谈及演艺生涯中让他有所启发的导演，陈邦鋆脑海中浮现三个人；一个是他初入行时的启蒙导演张龙敏，一个是教会他拍摄技巧的Gavin Lim，一个是被他称为“演艺圈爸爸”的郑各评。

陈邦鋆受访时说：“我第一次和龙敏合作是在拍《小娘惹》的时候，当时我刚入行，他在片场会要求我们认真投入，如果做不到，他是不会妥协的，是他让我意识到认真的重要性。”

两人后来不时一起讨论演戏，“我们会一起看伊朗电影，讨论演员怎样活在剧本的环境和状态等等。”之后合作《十年……你还好吗》及《快跑吧，丽娇》张龙敏也引导陈邦鋆去探索演戏技巧和思考人生。

英语剧“Fighting Spiders”的导演Gavin Lim 则在拍摄技巧方面让陈邦鋆收获不少，“我担任监制的短片‘The Last Song ’由他执导，他是我技术和了解演艺圈生态的导师，除了教我拍摄和剪辑等，我也一直记得他跟我说过，当演员一定有大起大落，无论是高潮或低潮，我们都应该从容面对。””

“一日为师，终身为父”，陈邦鋆从2007年参加“才华横溢出新秀”比赛开始，就和当时的导师郑各评建立起父子般的情谊，“严格来说他并没有导过我，不过是他教我演员的基本功，我到现在有什么困难都会找他商量。”

陈邦鋆当年一路过关斩将夺得“才华”冠军，导师郑各评功不可没，“大决赛的剧本写得不太平均，我发挥空间没有那么大，当时的我很沮丧，觉得自己会输，还为这件事哭了，后来是各评老师为我争取到更多表演机会。”

陈邦鋆（左）2007年参加“才华横溢出新秀”比赛夺得冠军。（档案照）

黄嫊方：导演的信任让我发现自己的潜力

当黄嫊方对自己有所怀疑时，导演却坚信她做得到，就是这样的信任让黄嫊方勇敢尝试，找到新的演艺方向。

沃土影视（Ochre Pictures）的杨丽娟（Jean Yeo）当年找黄嫊方演出英语剧“Lion Moms”里Chae Lian这个角色，但黄嫊方因为没有把握说好英语台词而犹豫，“但Jean说服我语言的障碍是可以克服的，她认为我可以胜任这个角色。”拍摄期间杨丽娟也要求黄嫊方突破以往的演法，让她不断从中进步。

黄嫊方感激地说：“她是我演艺生涯后期，让我发现自己可以做更多更好的导演。她挖掘出连我都不知道的潜能，我以为自己做不到，她却相信我可以，因为她的信任我才敢去尝试。后来我们合作‘Last Madame’，也是因为她的信任，我的妈姐角色才更加丰富和深入。”

另一个对黄嫊方影响颇深的，是她早期拍戏时遇到的卢燕金导演，“她在演技上教了我很多，比如要我多练习眼神，由上到下，从左到右，然后尽量不要眨眼睛等，我练习了很久，后来发现很有用。”

对黄嫊方来说，一个好的导演必须懂得说戏，并且能明确地指出演员的错误，让他们进步，“还有一些导演会观察细节，细微如演员抖动肩膀的动作等，有时候演员本身没有察觉的惯性动作，是需要旁人来提醒的。”

黄嫊方（左）在《Last Madame》中与白薇秀有多场对手戏。（档案照）

许美珍：导演帮我改掉坏习惯

入行30年的许美珍坦言什么导演都碰过，“凶的、善良的、好玩的、拘谨的，我从每一个导演身上都学到不同的东西。”

让许美珍印象较深刻的，是她跟哇哇映画合作《注定》时遇到的导演谢光华和黄芬菲。“那时候我拍戏已有一段时间，养成了一些‘坏习惯’，比如反应过多，哭戏之前嘴巴动一下之类的。是这两位导演点出了我的问题，我从那部戏开始就丢掉这些不好的习惯，学习掌握另一种揣摩角色的方式，从中找寻突破点。”

许美珍认为演员要“真听、真看、真思考”，但是拍戏拍久了就忘记这些基本，“所以拍《注定》时让我仿佛回到最初，用最原始的方式去揣摩角色。”

她也碰过乐意和演员沟通和讨论，“这样才会激发出更多创意点子。”而身为演员，她会试着去了解不同导演的工作方式，再尽量配合，“导演的工作不简单，我其实很敬佩他们。演员最基本是把功课做好，把台词记好，只要做好功课，我相信导演都愿意给机会的。”