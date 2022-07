6月30日至7月3日票房排名

①小小兵2:格鲁的崛起

(Minions: The Rise of Gru)

②捍卫战士:独行侠(Top

Gun: Maverick)

③侏罗纪世界:统霸天下

(Jurassic World:Dominion)

④女兵外传2(Ah Girls Go

Army Again)

⑤猫王艾维斯(Elvis)

⑥婴儿转运站(Broker)

⑦魔女二部曲:另一个她

(The Witch: Part 2.

The Other One)

⑧光年正传(Lightyear)

⑨逃狱兄弟3(Breakout

Brothers 3)

⑩天马行空(Everything

Everywhere All at Once)