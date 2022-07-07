周杰伦新歌《最伟大的作品》 让歌迷找回熟悉的感觉

周杰伦让歌迷等了六年，终于，第15张专辑《最伟大的作品》将于7月15日发行。首波专辑同名主打歌《最伟大的作品》的MV于7月6日中午12时在YouTube上线，至今点阅量已破500万次，足见歌迷对新专辑的期待。

这首歌由周杰伦作曲，黄俊郎和谢迪作词，融合古典、嘻哈、饶舌与流行的曲风，在周杰伦过去好些作品中用过，对许多“老粉”来说，这是他们喜欢和想念的周杰伦，所以有许多留言是“熟悉的感觉回来了”“以前的周杰伦回来了”。

有歌迷点出，这是周杰伦一开始的曲风，也是自己爱周杰伦的原因，“到后面常唱些什么说好不哭跟一些没什么节奏的曲风~闷都闷死了~~好险杰伦这次曲风有回来~~”。

首波主打歌是否预告着新专辑会如歌迷所愿，回到大家熟悉的周杰伦，重拾最初的感动？但也有网民觉得这首歌有太多过去周杰伦作品的影子，认为唱了20多年的周杰伦还是“老样子”，新专辑会不会欠缺新意？《联合早报》访问几位本地音乐人和电台DJ，请他们分享对歌曲《最伟大的作品》的看法。

◆UFM100.3DJ刘伟龙：很难跟着唱

毕竟等了周董那么久，期待值很高。听完的第一个感觉是，旋律似曾相似，尤其副歌让我想到《夜的第七章》和《夜曲》，真的蛮像的（还是周董是故意这样安排？）。歌词的部分因为是Rap，太快，只听到很多艺术家的名字，但对这句“这世上的热闹出自孤单”留下蛮深刻印象，觉得写得很贴切。

整体没有太多的惊喜，但不至于失望，还是会期待新专辑，毕竟周董当奶爸那么久，终于回归音乐，一定会支持。蛮期待下一波抒情主打，希望周董能再创作出一首朗朗上口的动人情歌，让我们去KTV有新歌可以唱。这首《最伟大的作品》词太多太快，很难跟啊！哈哈哈！

◆UFM100.3张承尧：陈锐演奏的小提琴开场是最亮的点

嘻哈的铺陈，再加一段记忆点强的副歌，是周杰伦很成功的商业模式，换言之，这首歌是在周杰伦的方程式上加了很多花花草草，这样的做法可以是“最伟大的作品”吗？见仁见智。

歌曲的结构很大气，中间加了一段钢琴独奏，过后再有一段变奏，层次比一般流行歌曲多，是有野心的设计。开场的小提琴请到陈锐演奏，是这首歌最亮的点，我几次听完还想回去听那一段小提琴，就那一段，也许是因为副歌的hook太周杰伦，太熟悉。

歌词很有画面感，也引用了许多艺术家的名字和代表作，有周杰伦历来的水准，但回到《最伟大的作品》这么大的歌名下，还是少了一句令人惊叹拍手的词，如果周杰伦作品中歌词的高度以《青花瓷》为标杆，这首还是稍微逊色。如果这首歌要真的成为一首“最伟大的作品”，是否考虑过找老搭档方文山，至少怎么样都能刷一波歌迷的怀旧情怀？

这是一首很周杰伦，也很好听的歌，但是不是歌如其名是“最伟大的作品”，有点保留，也许歌曲更适合致敬周杰伦本身，也提醒歌迷“路还在闯，我（周）还在创”。《最伟大的作品》，我想它说的应该不是这首歌本身，而是周杰伦希望他的作品也能如艺术品禁得起时间和历史的打磨。

◆音乐人林倛玉：以前的作品更有新意

这首歌写得挺好的，混音非常的棒。如果这22年华语乐坛没有周杰伦，我第一次听到这首歌，会觉得非常有新意，可是这22年都有周杰伦，就感觉这首歌跟他以前的作品类似。他的歌曲有情歌、中国风和欧洲风，这个属于欧洲风，用的乐器有古典吉他、手风琴等，副歌的曲是古典小调，音符选得非常漂亮，可是跟他之前的作品相比，以前的更有新意。

大致上是一首挺好的作品，而如果周杰伦没有要刻意跳出框框，那他就没有，但如果我是周杰伦，我应该会在这个环节想办法做一些少做过的风格。歌曲还是周杰伦品牌的好，但没有什么惊喜。

◆音乐评论网站Freshmusic负责人老黄瓜：“自己抄袭自己”

《最伟大的作品》一出，纵使我和Freshmusic另三位成员对周杰伦的新作已经不抱太大的期望，还是会想在第一时间听听。释出的是MV版，还没听到专辑录音版本身是个问题。为何讲究这个？因为像是MV中周董和郎朗“钢琴PK”段落之间的停顿，是MV设计还是歌曲的一部分？原作到底有多少这些段落？或甚至没有？目前并不清楚。如果真的要谈这首歌，我会先抽掉郎朗的部分，而只提周杰伦部分的话，那就是“自己致敬自己”；如果要调皮点，就会说是“自己抄袭自己”。

歌曲回归到十多年前我们熟悉的周杰伦，一些部分会想起《夜的第七章》，这并不是坏事，尤其在听完《不爱我就拉倒》和《等你下课》后。再来就是歌词部分，黄俊郎与谢迪的词的确是让这首作品有神的关键，否则就会变成空壳无魂的作品，更别谈是否“最伟大”。

无论如何，这首歌做到一件许久未发生的事，那就是我有一点期待周杰伦7月15日的专辑究竟有什么花样。

周杰伦“嘉年华”世界巡回演唱会

周杰伦将于12月17日及18日（星期六、日）在新加坡国家体育场举行“嘉年华”世界巡回演唱会，届时肯定会带来新专辑的歌曲。演唱会票价为$388、$348、$308、$268、$218（未含$4手续费），购票网站www.ticketek.com.sg。

《联合早报》、zaobao.sg和电台UFM100.3是这次演唱会的指定宣传媒体。