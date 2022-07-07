黄嘉千曝曾跪地痛哭 夏克立仍出走一个月

（台北讯）女星黄嘉千和洋夫婿夏克立16年婚姻触礁，其实两人过去受访时也曾透露蛛丝马迹！黄嘉千曾透露，过去给人婚姻幸福的印象，其实是“包装”出来的，她曾因再也忍不住了，和先生撕破脸崩溃痛哭，但夏克立仍因两人关系不好，执意离家出走一个月。

黄嘉千透露，虽然外人看她萤光幕前和夏克立看似感情恩爱幸福，但其实回家后的两人时常争吵。她也曾努力改变，想要让自己变得顺服，但这样做让自己更累，也不知道到底该如何挽回丈夫的心。她还感叹“我的婚姻生活是如此的破碎，我也不敢让我的孩子知道。当老公表示要离开的时候，我完全不知道要做些什么。”

就在老公准备要离家的那天，黄嘉千崩溃跪在地上痛哭祷告，但直到那时她也才看见先生夏克立同样在旁哭泣，她才知道，原来婚姻中受伤的不只有她。幸好一个月后夏克立还是回到家里，她也开始尝试转变，学会对自己和先生诚实，并努力沟通，无奈最终还是无法挽救婚姻。

窦智孔暗讽夏克立是垃圾

黄嘉千6日透过声明承认离婚，好友窦智孔突然在面簿意有所指写下“下课粒，不是助理，因为他是垃圾”，引来网友们猜测两人是否曾有过节。

窦智孔还补充说，“约克夏真的比较可爱。狗，很直接，才不会在那边装疯卖傻。没有比较就没有伤害。”让网友惊呼：“好直接啊”。窦智孔则跳出来解释：“各位啊！我心情很好，也没有生气，就是刚好朋友家的狗咬人了，单纯上来抒发抒发罢了⋯⋯”