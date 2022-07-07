一度暴肥积极减重 永邦笑称不想变永胖

一度暴肥至90多公斤，积极减重至74公斤，本地歌手永邦笑说：“不想变永‘胖’！”

2013年就在乐坛“销声匿迹”的本地歌手永邦，将在下个月在金沙剧院开唱，不少他的粉丝感到雀跃，但也很想知道他的近况。

记者昨天（7月6日）联络上了人在本地的永邦，原来这些年他转到幕后发展，先后在中国和台湾发掘新人等，而这三年他都留在新加坡照顾卧病在床的父母，两老相继病逝后，目前他已经整理好心情，准备重新出发。

曾经唱红《你是我最深愛的人》、《威尼斯的泪》和《每次都想呼喊妳的名字》的永邦接受视讯访问时说：“父母都患有糖尿病，为方便照顾他们，三年前决定放下手头上的工作全程照顾他们，而这三年内，我大部分的时间都在医院。”

也因为全心全力照顾生病的父母，再加上多年前退居幕后，饮食不定时，导致他的体重增加，甚至一度飙升至90多公斤，而近日为了演唱会更积极减肥，目前已经减至77公斤。

戒糖减少吃淀粉类食品

此外，父母因糖尿病病逝对永邦而言也是一记警钟，他说：“父母因糖尿病导致肾衰竭，又引发心血管病，让我更加警惕要注意健康。”

从那刻开始，永邦非常积极地运动，开始留意自己的饮食，目前他已经戒糖，也减少吃淀粉类的食品，他也开始研究健康食疗。

“我也上网去了解关于心血管病等的资讯，同时请教医院的医生，然后慢慢地去研究，运动和饮食对健康的重要性。”

永邦透露希望未来能出一本关于健康食疗书籍。

自称“最老的新人”

即将重新出发，永邦称自己是“最老的新人”。

2009年推出了专辑后，永邦就没再推出专辑，而今决定重新出发，问他做了些什么准备？

他说庆幸过去认识了一些圈内的朋友，他相信能助他一臂之力，像之前北京的朋友就曾邀约他参与一些实境或选秀类的节目，奈何碍于疫情关系而搁置。

不过，前阵子中国网站酷狗曾邀请他线上直播约两小时，永邦说反应还不错。

乐坛新人辈出，问他是否担心面对激烈的竞争？

永邦以一些单位邀请歌手演出时提出的条件为例，“他们一般不会问你有多久没唱，而是问你还能不能唱。”他相信自己的声音是可以练回来的。

8月金沙剧院开唱

来临8月，永邦将在金沙剧院开个人演唱会，这也是他阔别多年的首个个唱。

记者问他做了什么样的准备？

他说：“将演唱一些经典歌曲，例如将《一生何求》和《惦记这一些》结合，重新编曲，让大家听到全新版本也就是2022年的《一生何求》。”

至于跳舞嘛，永邦说只会稍微动一下，毕竟演唱会专注的是情歌部分。

《新明日报》、《优1周》和电台UFM100.3是这场演唱会的指定宣传媒体。

永邦《你最深爱的人》新加坡个人演唱会

日期：8月13日

时间：晚上8时

地点：金沙剧院

票价：88元至999元

可上 marinabaysands.com/www.sistic.com.sg/events/shaun0822 购票