首届《青龙电视剧大赏》 金秀贤 孔刘 刘亚仁无缘视帝

被看好男神金秀贤、“欧巴”孔刘和刘亚仁被踢出局，无缘角逐“青龙”视帝。

将于7月19日举行的首届《青龙电视剧大赏》，最终入围名单昨日（7月6日）曝光，人气夯剧《鱿鱼游戏》获得五项提名，而改编自人气网漫的《D.P：逃兵追缉令》也有四项提名，竞争相当激烈。

不过，纵观入围名单，最叫人感到意外的是，入围角逐视帝奖项环节，在第一轮获选入围男主角奖的《某一天》金秀贤、《地狱公使》刘亚仁及《宁静海》孔刘竟然被飞出局，无缘争首届“青龙”奖。而最终入围争夺此奖的是凭《鱿鱼游戏》扬威国际的李政宰、《D.P：逃兵追缉令》的丁海寅、《读取恶心的人们》的金南佶、《Move to Heaven：我是遗物整理师》的李帝勳及《Tracer》的任时元。

视后的竞争也十分激烈，最终获得提名入围的有凭《少年法庭》大热的金惠秀（也译金憓秀）、《柔美的细胞小将》的金高恩、《既然这样就去青瓦台》的金成铃、《不疯不狂不爱你》的吴妍书及《Happiness》的韩孝珠。

男配角方面，最近人气劲爆的孙锡久凭《D.P：逃兵追缉令》与《以吾之名》的安普贤、《某一天》剧的杨庆元、《鱿》剧的朴海秀及《既然这样就去青瓦台》剧的李学周角逐奖项。

女配角方面，《少》剧的李姃垠、《五月的青春》的琴世禄、《鱿》剧的金姝怜、《地狱》的金信禄及《Happiness》的裴海善齐齐争奖。

郑好娟 韩韶禧仅入围新人奖

大热郑好娟和韩韶禧仅入围新人奖，无缘视后奖。

在男女新人奖方面，之前备受看好将入围角逐视后的郑好娟和韩韶禧，最终只能与朴持厚、赵怡贤角逐女新人奖，而男新人入围的有朴栖含、朴宰灿、具教焕及李到晛。

另一方面，《鱿鱼游戏》、《D.P：逃兵追缉令》、《读取恶心的人们》、《柔美的细胞小将》及《既然这样就去青瓦台》角逐最佳作品奖。