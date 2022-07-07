娱乐吃瓜：明星无预警婚变 哪一对最始料未及？

台湾艺人黄嘉千与加拿大籍老公夏克立6日（星期三）传出婚变消息，外界一片愕然。离婚虽在现今社会已不是新鲜事，但或许是明星们甜蜜和睦的家庭形象过于深入民心，因此当他们宣布离婚消息时，众人更感震惊错愕。还有哪些婚变消息是让吃瓜群众始料未及的？一起随zaobao.sg来看看！

黄嘉千、夏克立

黄嘉千与夏克立育有1个的女儿夏天。（图/互联网、微博）

49岁的黄嘉千与50岁的夏克立2006年在加拿大结婚，育有1个12岁的女儿夏天。夫妻俩不时会在社媒分享家庭生活，上节目畅聊维系感情的方式，还曾携女儿一起上过中国亲子实境秀《爸爸去哪儿3》，和乐幸福的家庭广受观众欢迎。

夫妻俩曾在2016年时上节目《SS小燕之夜》，当时被主持人张小燕问说会不会很容易吵架，他们对视1秒后，黄坦承：“也是会吵啊！以前他会用英文吵，我会用中文。”夏克立则说自己是认真生气时，才会用英文吵：“我觉得我讲中文她也没有在听，所以我就用英文。”黄嘉千在旁喊：“哪有！”，然后笑说：“那是因为不标准啊！音一直很歪”，夏补充：“最后如果她觉得自己错，她就会用力一拍说‘是因为你讲话不清楚，所以我就误会你的意思’。”夫妻俩还提及家中有一个“Kiss铃铛”，只要一摇铃，就会有人来亲自己。张小燕问说如果吵架的话摇铃是否也有用，夏克立回答：“吵架我们有另一个铃铛”，黄嘉千害羞地说：“那个是给大人用的”。甜蜜的夫妻生活叫观众印象深刻。

隔年，黄嘉千上节目《改变的起点》，被问到如何维系成功婚姻。她认真回答，以前对婚姻要求的底线是不能接受男方劈腿，但她坦言后来想法有所改变：“我老公不管有任何缺点或发生任何状况，我都要全然接受，因为他是我选的老公。”她当时还说，要看用什么方式让这些事过去，如果真的发生这样的状况，修复关系才是最重要的事。

然而，两人婚变的消息其实有迹可循。夏克立曾在2013年被台媒爆出和友人上酒店，还称两人的婚姻因女方事业上“女强男弱”，男方希望再有一个孩子等事大吵，还传出夫妻找婚姻咨商师的婚变新闻。但当时双方都跳出来澄清婚姻如常，夏克立是被朋友骗去酒店的。此外，黄嘉千2019年曾自爆“其实我的婚姻里面完全都是假象”，更透露夏克立曾离家出走一个月。所幸经过那次后，双方都惊觉自己身上的问题，努力学会沟通。没想到如今传来两人分道扬镳的消息，让不少人都感到唏嘘。

Selina、张承中

Selina与张承中患难见真情，2011年走入婚姻。（图/互联网）

Selina任家萱2010年在中国拍《我和春天有个约会》时，一场爆炸戏意外导致她全身54%严重烧伤。当时男友张承中不离不弃，两人患难见真情隔年走入婚姻，传为佳话。

当时为防疤痕增生，Selina穿着压力衣出嫁，短短50公尺的红毯，对她来说都是负担。但这却无法阻止有情人终成眷属。婚礼上的一段视频让现场宾客纷纷感动落泪。Selina说：“后来老天爷为了考验我，给了我一些疼痛。”阿中说：“不知道老天爷为何伤害你。”Selina说：“这阵子我不能用力抱你，但我们距离更近了。”阿中说：“我等着牵着你，走上你等了好久、也等了你好久的红毯。”随后Selina说：“终于我要嫁给你了！”

2015年，Selina励志完成生平第1次半马拉松，她冲向终点一见到老公张承中突然放松，脚软瘫卧在他怀里。（图/互联网）

2015年，结婚3年多的张承中被台媒爆料“深夜带辣妹唱卡拉OK”。张之后澄清只是朋友生日，他只是送朋友过去，更说：“我非圣人，跟大家一样会吃饭喝酒唱歌”；Selina也回应：“老公的行程会让我知道”，极力澄清婚变。同年，Selina完成生平第1次半马拉松，她高举双手冲向终点，一见到老公张承中突然放松，脚软瘫卧在他怀里。活动结束，她撒娇要老公背，还甜蜜地说：“看吧，我有老公背喔”，闪瞎众人。

隔年的马拉松却已物是人非。2016年3月，两人同步在社交媒体贴文宣布离婚，4年4个月的婚姻正式画下句点。一起熬过最痛苦的火吻时期，却无法携手到老，离婚消息震惊娱乐圈。他们对外表示离婚原因不涉及生育及第三者，由于没有签婚前协议书及二人财政独立，加上是“合议”离婚，故未来不会有赡养费及财产分配问题。600多字的声明中，Selina坦言：“当夫妻的我们真的不快乐。”阿中也承认：“失败的婚姻，我应负最大的责任。”

张承中去年传出与女友尹馨已分手的消息（左）；Selina则在今年3月承认新恋情。（图/互联网）

对于离婚的真正原因，两人始终不愿多谈。Selina在节目《说出我世界》曾公开谈及离婚，几次泪洒舞台。她说：“感情中很重要的是怎么样在爱别人的同时不能失去自我，我却是太爱自己了。”虽然没能和前夫走到最后，可是在Selina心中，两人的感情留下的都是美好的回忆。“阿中对我而言，他占据了一个很重要的时间。我受伤的那个时间，他一直陪在我身边，我们陪彼此经历了生命中最难也是最暖的一段过程，这是很难得的经历。”

Selina今年3月承认新恋情，前夫大方祝福，还透露女方有介绍男友给他认识。而张承中去年则传出与女友尹馨已分手的消息。

赵丽颖、冯绍峰

赵丽颖与冯绍峰因戏结缘，奉子成婚。（图/互联网）

就如赵丽颖与冯绍峰官宣结婚时，社交平台的服务器被搞得瘫痪，他们的离婚消息同样突如其来令人猝不及防。

两人因合作电影《西游记之女儿国》、电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》相识相恋，被爆出同游日本，再被拍到一起现身北京街头逛街，恋爱绯闻甚嚣尘上。2018年10月16日10点07分，赵丽颖在31岁生日当天公开与冯绍峰的结婚证，正式宣布结婚喜讯。卡在双方生日的时间点发文官宣，非常甜蜜。3个月后，夫妻宣布怀孕喜讯。同年3月，赵丽颖产下儿子“想想”。

冯绍峰和赵丽颖在电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》（左）中有对手戏，戏外也共结连理。（图/互联网）

婚后夫妻俩多次被网友偶遇，其中2021年4月，还有人目击到两人前往餐厅吃饭。然而就在数周后，双方工作室突然宣布两人3年夫妻情断，消息震撼娱乐圈。至于分开的原因，他们透露是因工作关系聚少离多，所以选择回归朋友关系，并共同抚养孩子。

尽管分开了，两人的一举一动仍然是媒体关注的焦点。离婚后，时不时都传出疑似女方被目击到前往男方住所、双方前后脚现身私人会所疑似复合等消息。但这些消息都未经当事人证实。

阿Sa、郑中基

郑中基与蔡卓妍恋情传了多年，外界却没想到他们已秘婚。（图/互联网）

阿Sa（蔡卓妍）与郑中基的婚变，更是“无预警”得淋漓尽致。

两人2010年被爆出早于2006年已于美国注册结婚。他们随后即时召开记者会，坦承结婚一事，同时却宣布情已逝，当时正办理离婚手续，消息一传出立即令外界哗然。

郑中基接受访问时曾表示，从未后悔与前妻阿Sa祕婚4年，两人再见也仍是朋友。他坦言曾想公开两人的婚姻，但因顾及阿Sa的事业才放弃念头。阿Sa也对外提及，并没有为了赡养费而与前夫闹翻。“这（离婚）不是很值得庆祝的事，不过算是很宝贵的经验，上了一堂课。”

离婚后，郑中基与主播余思敏交往。女友后来传出怀孕喜讯，郑中基也于2011年7月证实再婚。阿Sa被媒体问到前夫再婚一事，欣然送上祝福。挥别前夫郑中基，2015年阿Sa与陈伟霆分手，一直到2017年才认爱“麻将馆大王”太子爷石恆聪（Anthony），感情稳定甜蜜。阿Sa表示如今不会害怕再度结婚，“现在最重要的是随心，不过会变得更谨慎。”