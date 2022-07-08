林青霞豪宅狂烧五小时 焦味呛醒邻居

67岁影后林青霞香港飞鹅山豪宅星期五（7月8日）凌晨突然起火，现场浓烟密布，火势相当猛烈，消防队获报后紧急前往救火，现场疏散约20多人，大部分是豪宅的佣人及司机等工作人员，不幸中的大幸是林青霞当时不在该豪宅，现场也无人受伤，但火势凶猛，至清晨5时，消防单位指经灌救火势已受到控制。据悉，林青霞和老公邢李㷧目前未住在该豪宅。

据香港媒体引述消防单位说法，火势大约凌晨零时窜起，至1时43分升为三级火警，消防队出动云梯车从高处不断灌水。在主要火势受到控制后，现场画面显示，直到早上7时许，起火的屋子仍不断冒烟。有香港网友表示，大火的浓烟弥漫到慈云山区，甚至有人声称东九龙地区也闻得到烟味。

面簿社团“香港事故突发报料区”有网友贴出林青霞豪宅所在安达臣道的情况，画面可以看到在附近道路开车时，就可以远远看到林青霞豪宅火势，冒出大量火光，有大批消防车在附近准备随时接手救火。

有网友于凌晨2时5分留言指出：“怪不得，附近都闻到烧东西的味道，半夜被烧焦味呛醒了，整个屋子都是焦味，现在还不能睡。希望火快熄灭，大家没事。”

豪宅是结婚20周年大礼 巿值1.97亿新元

林青霞该处豪宅是老公邢李㷧在2014年送给她60岁生日礼兼两人结婚20周年大礼，目前巿值超过11亿元港币（约1.97亿新元），位于安达臣道9号至11号，佔地约1400多坪，设有游泳池、健身室、图书馆、网球场等十分豪华，而林青霞也曾在微博晒出豪宅照片。