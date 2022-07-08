娱乐吃瓜：中国明星新管制 原音差还拿天价酬劳的好日子过去了？

5月，经中国国家广播电视总局（简称广电）批准，中国业界两个机构共同制定的28页《演员聘用合同示范文本（试行）》，对电视剧和网剧演员与剧方的权利和义务，做出了详细的示范性介绍。

也就是说，中国公家机关要求演员和剧方都能在聘用合同上遵循规定。

引起最多讨论的主要有三条。第一是关于演员片酬，第二是关于演员配音，第三是关于番位。所谓番位，是指演员出现在电影和宣传物料中的排位次序，“一番”也就是排在第一位的演员。一般来讲，番位是根据投资方、剧方、演员共同协商，同时番位可由咖位来排序；一番演员承受剧的功毁。

现在的片酬 以前天价的零头

杨幂（上图左起）、杨颖、周迅（下图右起）、周冬雨都被传过是高片酬女星。（互联网）

演员的天价片酬近年非常严重，动辄就上亿人民币（约过2000万新元），有传二三线明星一部戏甚至能高达几千万人民币。不过，随着近年当局一再加强管制，据了解，片酬已呈下降趋势。

在规定下，演员总片酬不得超过一部作品总成本的40%，主要演员片酬不得超过总片酬的70%。换句话说，假如一部剧投资5000万新元，那么所有演员的片酬加起来最多是2000万，主演的片酬加起来最多是1400万。假设有男女两位主演，那么每位主演的片酬是700万，跟前几年天价片酬相比，这简直只能算是零头。

如果只规定片酬，资方可能会另寻其他操作空间。最新的示范文本提出，片酬等劳务收入，不得使用现金方式支付，不得以股权、房产、珠宝、字画、收藏品等变相支付报酬形式隐匿收入，严格区分个人收入和工作室经营所得、公司收入。换句话说，演员片酬不能以”支付其他费用给演员工作室“而替演员变相加酬。

过去一些案件显示，演员等高收入群体偷逃税的主要手段之一，就是通过签订“阴阳合同”、虚假合同等隐匿其真实收入。这次规定“片酬等劳务收入，不得使用现金方式支付”，就是要防止演员隐匿相关收入，便于相关部门监管。

值得一提的还有一点，合同是片方、演员以及演员经纪公司（相当于中介）的甲乙丙三方合同，合同里必须要列明演员和经纪公司之间怎么分钱。

众所周知，明星的片酬除了缴税之外，还有很大一部分要分给经纪公司，或者养活自己的工作室。很多演员刚出道，没什么话语权，跟经纪公司签的合约如同霸王条款，在苛刻的分成比例下，每赚1000元，可能只能保留一两百元，其他都缴给公司。能跟经纪公司五五分成的都算是混得好的了。现在规定合同里列明分成比例，有人觉得可对不红的演员提供保护，比如防止经纪公司向旗下艺人瞒报收入。

明星自掏腰包配音

胡军曾说原声出演是对演员最基本的要求。（互联网）

新的合同范本专门列出“配音工作”一项，指出如果是因为演员的问题无法完成配音，那么片方后期聘请的专业配音演员的费用，得由演员来承担。

一般的中国影剧都是现场收音，但有些新人演员是因为流量高被采用，或有些出道好几年原声台词依然未达要求，那就得在后期配音。

关于演员的配音问题，近年也引起探讨，像胡军、殷桃等演技派，都曾表态说无法理解或接受演员要用配音。

话说回来，配音演员的工资跟演员片酬完全不可相比，这点钱对演员来说不是大数目，规定的主要意义在于引导演员本人提升台词功底，争取使用原声。有人说，有了这样的专门规定，有尊严的演员都不好意思配音了吧？

番位早讲清楚 不必抢功甩锅

中国电影《小小的愿望》的王大陆（上图左起）、彭昱畅，和电视剧《老九门》的张艺兴（下图左起）、陈伟霆，都曾因撕番闹出风波。（互联网）

合同范本要求直接写明演员的署名方式、顺序和位置，也就是大家关心的“番位”。

这些年，明星撕番（即抢番位）的新闻时有所闻。从较早的电影《画皮2》的赵薇、周迅，《盗墓笔记》井柏然、鹿晗，《小小的愿望》彭昱畅、王大陆，到电视剧《孤芳不自赏》的锺汉良、杨颖，《老九门》陈伟霆、张艺兴，《青簪行》的吴亦凡、杨紫，这些主角们都曾因番位“闹过不快”。

当然，有时撕番的可能不是演员本身，而是其背后的经纪公司。为了应付愈演愈烈的撕番风气，很多电视剧的演员表只好“花样百出”，比如标出各种领衔主演、特别主演、特邀主演、友情出演等等，琳琅满目。

新规于是要求演员在签约时就明确自己是几番，要有什么头衔，不必等到开播后才来抢功或甩锅。